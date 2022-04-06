Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İrfan Can Kahveci’den flaş derbi yorumu! “Kadromuz Galatasaray’dan daha kaliteli”
Giriş Tarihi: 6.4.2022 08:50

İrfan Can Kahveci’den flaş derbi yorumu! “Kadromuz Galatasaray’dan daha kaliteli”

İrfan Can Kahveci’den flaş derbi yorumu! “Kadromuz Galatasaray’dan daha kaliteli”

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftası dev derbiye sahne olacak. Pazar günü evinde Galatasaray’ı konuk edecek Fenerbahçe, galibiyet serisine devam etmek istiyor. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, evlerinde Galatasaray’ı ağırlayacakları derbiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte açıklamanın tamamı...

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisi öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Kayserispor maçında 1 gol ve 1 asistle şov yapan 26 yaşındaki orta saha, golü hamile eşine armağan edecekti ancak top toplayıcı çocuk, meşin yuvarlağı kendisine vermedi. Bununla ilgili İrfan, "Suç onda değil, onu o psikolojiye sokan insanlarda" dedi.

Potansiyelinin %50'sini yansıtabildiğini belirten tecrübeli oyuncu, Galatasaray derbisiyle ilgili de " Rakibimizin bir iddiası yok. Tek amaçları bizi yenmek olacaktır. Bizim ikincilik için büyük bir iddiamız var.

Aynı şekilde bir serimiz var ve bunu da devam ettirmek istiyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Yeneceğimizi de düşünüyorum çünkü bizim kadro kalitemiz onlara göre daha üst seviyede. İnşallah yeneriz. Bizim için her maç önemli.

Amacımız bundan sonraki her maçı kazanmak ve çıkabildiğimiz kadar üst sıralara çıkmak. Taraftarlarımız bazen sitemlerinde haklılar çünkü bizden daha çok şey bekliyorlar. Onların gücüyle daha da iyi performans sergiliyoruz. Onlar yanımızda olduğu müddetçe biz bu seriyi devam ettiririz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Askere yeni haklar
Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Kılıçaslan ailesi o iftarı anlattı: Candan, samimi aileden biri
Son dakika| Putin 'Bunu kimse unutmasın' diyerek resti çekti: İki ucu keskin silah...
Rusya Ukrayna savaşında flaş! Lavrov'dan dünyanın konuştuğu Buça açıklaması: Müzakereleri bozmak için bahane arıyorlar
CHP ve HDP 'Eren Bülbül' ismini birlikte reddetmişti! Başkan elleri ile o tabelayı dikti: Yargılayacaklarsa da gurur duyarım...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Emekli ve memur zammı 2022 için yeni rakamlar geldi! Emekli ve memur maaşı için Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
Son dakika: Hastaneden kritik Nisa Bebek açıklaması: 24-48 saat içinde netlik kazanacak
SON DAKİKA: FETO ile CHP arasındaki iletişimde kilit isim Yeşil! SABAH Yazarı Mahmut Övür o notları tek tek yayınladı...
ARKADAŞINA GÖNDER
İrfan Can Kahveci’den flaş derbi yorumu! “Kadromuz Galatasaray’dan daha kaliteli”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA