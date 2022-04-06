Amacımız bundan sonraki her maçı kazanmak ve çıkabildiğimiz kadar üst sıralara çıkmak. Taraftarlarımız bazen sitemlerinde haklılar çünkü bizden daha çok şey bekliyorlar. Onların gücüyle daha da iyi performans sergiliyoruz. Onlar yanımızda olduğu müddetçe biz bu seriyi devam ettiririz." ifadelerini kullandı.