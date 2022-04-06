Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisi öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Kayserispor maçında 1 gol ve 1 asistle şov yapan 26 yaşındaki orta saha, golü hamile eşine armağan edecekti ancak top toplayıcı çocuk, meşin yuvarlağı kendisine vermedi. Bununla ilgili İrfan, "Suç onda değil, onu o psikolojiye sokan insanlarda" dedi.
Potansiyelinin %50'sini yansıtabildiğini belirten tecrübeli oyuncu, Galatasaray derbisiyle ilgili de " Rakibimizin bir iddiası yok. Tek amaçları bizi yenmek olacaktır. Bizim ikincilik için büyük bir iddiamız var.
Amacımız bundan sonraki her maçı kazanmak ve çıkabildiğimiz kadar üst sıralara çıkmak. Taraftarlarımız bazen sitemlerinde haklılar çünkü bizden daha çok şey bekliyorlar. Onların gücüyle daha da iyi performans sergiliyoruz. Onlar yanımızda olduğu müddetçe biz bu seriyi devam ettiririz." ifadelerini kullandı.