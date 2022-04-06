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Giriş Tarihi: 6.4.2022

İsmael’ın ilk isteği Can

İsmael’ın ilk isteği Can
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael'in takımda tutulmasını istediği ilk isim Can Bozdoğan oldu. Fransız teknik adam, antrenman performanslarını beğendiği 21 yaşındaki futbolcuya, Trabzonspor maçında da 11'de şans tanıdı. Potansiyelli bir oyuncu olduğuna inandığı Can'ın bonservisinin alınmasını isteyen İsmael, kararını yönetime bildirdi. Siyah-beyazlılar 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu olan genç orta saha için kulübü Schalke ile pazarlıklara başlayacak. Beşiktaş yönetiminin bu rakamı 1 milyon Euro'nun altına indirmek istediği ifade edildi. Bu sezon siyah-beyazlı forma ile 22 resmi maça çıkan Can Bozdoğan 1 gol, 1 asist kaydedebildi.

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İsmael’ın ilk isteği Can
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