İsmael’ın ilk isteği Can

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael'in takımda tutulmasını istediği ilk isim Can Bozdoğan oldu. Fransız teknik adam, antrenman performanslarını beğendiği 21 yaşındaki futbolcuya, Trabzonspor maçında da 11'de şans tanıdı. Potansiyellibir oyuncu olduğuna inandığıCan'ın bonservisininalınmasını isteyen İsmael,kararını yönetime bildirdi. Siyah-beyazlılar 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu olan genç orta saha için kulübü Schalke ile pazarlıklara başlayacak. Beşiktaş yönetimininbu rakamı 1 milyonEuro'nun altınaindirmek istediği ifadeedildi. Bu sezon siyah-beyazlı forma ile 22 resmi maça çıkan Can Bozdoğan 1 gol, 1 asist kaydedebildi.