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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Kartal’ın önceliği Sörloth

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal’ın önceliği Sörloth

Oynattığı sisteme uygun golcü isteyen Valerien İsmael’in önüne Norveçli yıldızın ismi konuldu. Fransız çalıştırıcı, gerekli onayı verirken yönetim hamle hazırlıklarına başladı

Gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle zirvenin çok uzağına düşen Beşiktaş, yeni sezona tartışmasız bir santrforla girmeyi hedefliyor. Michy Batshuayi'den ağzı yanan siyahbeyazlılarda gelecek sezon oyun sistemine en uygun profil takıma kazandırılacak. Listenin ilk sırasında ise Alexander Sörloth var. Hava toplarında etkili, top saklama kabileyeti yüksek, fizik gücü üst seviyede golcü isteyen teknik direktör Valerien İsmael'in önüne Sörloth'un ismi konuldu. Fransız hoca da Norveçli yıldızı mercek altına aldıktan sonra onay verdi.

GEDSON TAKTİĞİ UYGULANABİLİR
Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, istediği gibi bir sezon geçiremedi. Sociedad'ın satın alma opsiyonunu kullanması beklenmezken Beşiktaş'ın da sezon bitmeden Leipzig ve Sörloth cephesi ile görüşme yapması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin bu transfer için belirlediği iki yöntem mevcut. Birincisi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak. Ancak bu teklif Leipzig tarafından kabul görmezse Gedson Fernandes taktiği uygulanacak. İkinci seçenek olarak bonservisli satın alma ve yüksek oranda pay seçeneği sunulacak.

BİR GÖRÜŞ
FATİH DOĞAN
Kazan kazan transferi
Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth'la ilgilenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Soruya soruyla cevap verelim: 'Bu sezon Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayi değil de Sörloth olsaydı Beşiktaş şu an şampiyonluk yarışında olur muydu, olmaz mıydı?' Bence olurdu. O açıdan bakıldığı zaman Sörloth transferi gerçekleşirse Beşiktaş'a güç katar. Ancak Leipzig'e giderken sözleşmeye koydurulan öncelik hakkı maddesi, oyuncunun maaşı ve daha önce Türkiye'ye soğuk bakması gibi faktörleri de dikkate aldığımızda kolay bir transfer gibi gözükmüyor. Ama Sörloth'un 1 yıl Beşiktaş'ta kiralık oynamasının mesleki, tecrübe ve marka değeri olarak kendisini yukarı çıkaracağı kesin. Kazan kazan transferi olur.

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Kartal’ın önceliği Sörloth
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