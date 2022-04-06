Kartal’ın önceliği Sörloth

Oynattığı sisteme uygun golcü isteyen Valerien İsmael’in önüne Norveçli yıldızın ismi konuldu. Fransız çalıştırıcı, gerekli onayı verirken yönetim hamle hazırlıklarına başladı
Gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle zirvenin çok uzağına düşen Beşiktaş, yeni sezona tartışmasız bir santrforla girmeyi hedefliyor. Michy Batshuayi'den ağzı yanan siyahbeyazlılarda gelecek sezon oyun sistemine en uygun profil takıma kazandırılacak. Listenin ilk sırasında ise Alexander Sörloth var. Hava toplarında etkili, top saklamakabileyeti yüksek, fizik gücü üst seviyedegolcü isteyen teknik direktör Valerienİsmael'in önüne Sörloth'un ismi konuldu. Fransız hoca da Norveçli yıldızı mercek altına aldıktan sonra onay verdi.
GEDSON TAKTİĞİ UYGULANABİLİR
Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, istediği gibi bir sezon geçiremedi. Sociedad'ın satın alma opsiyonunukullanması beklenmezkenBeşiktaş'ın da sezon bitmeden Leipzigve Sörloth cephesi ile görüşmeyapması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin bu transfer için belirlediği iki yöntem mevcut. Birincisi satın alma opsiyonuylabirlikte kiralamak. Ancak bu teklif Leipzig tarafından kabul görmezse Gedson Fernandes taktiği uygulanacak. İkinci seçenek olarak bonservisli satın alma ve yüksek oranda pay seçeneği sunulacak.
BİR GÖRÜŞ
FATİH DOĞAN
Kazan kazan transferi Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth'lailgilenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?Soruya soruyla cevap verelim: 'Bu sezon Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayideğil de Sörloth olsaydı Beşiktaş şu an şampiyonluk yarışında olurmuydu, olmaz mıydı?' Bence olurdu. O açıdan bakıldığı zaman Sörlothtransferi gerçekleşirse Beşiktaş'a güç katar. Ancak Leipzig'e giderkensözleşmeye koydurulan öncelik hakkı maddesi, oyuncununmaaşı ve daha önce Türkiye'ye soğuk bakması gibi faktörleri dedikkate aldığımızda kolay bir transfer gibi gözükmüyor. AmaSörloth'un 1 yıl Beşiktaş'ta kiralık oynamasının mesleki,tecrübe ve marka değeri olarak kendisini yukarıçıkaracağı kesin. Kazan kazan transferi olur.