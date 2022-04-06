Kartal’ın önceliği Sörloth

Gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle zirvenin çok uzağına düşen Beşiktaş, yeni sezona tartışmasız bir santrforla girmeyi hedefliyor. Michy Batshuayi'den ağzı yanan siyahbeyazlılarda gelecek sezon oyun sistemine en uygun profil takıma kazandırılacak. Listenin ilk sırasında ise Alexander Sörloth var.Fransız hoca da Norveçli yıldızı mercek altına aldıktan sonra onay verdi.Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, istediği gibi bir sezon geçiremedi.Siyah-beyazlı yönetimin bu transfer için belirlediği iki yöntem mevcut.Ancak bu teklif Leipzig tarafından kabul görmezse Gedson Fernandes taktiği uygulanacak. İkinci seçenek olarak bonservisli satın alma ve yüksek oranda pay seçeneği sunulacak.FATİH DOĞANKazan kazan transferisoruyla cevap verelim: 'Bu sezon Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayideğil de Sörloth olsaydı Beşiktaş şu an şampiyonluk yarışında olurmuydu, olmaz mıydı?'O açıdan bakıldığı zaman Sörlothtransferi gerçekleşirse Beşiktaş'a güç katar. Ancak Leipzig'e giderkensözleşmeye koydurulan öncelik hakkı maddesi, oyuncununmaaşı ve daha önce Türkiye'ye soğuk bakması gibi faktörleri dedikkate aldığımızda kolay bir transfer gibi gözükmüyor.