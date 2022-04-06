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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Sandık sandık takipteler!

Sandık sandık takipteler!

Son seçimde de aday olan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, o dönemde oylarının az çıktığı sandıklardaki üyelere yönelik çalışmalarına şimdiden başladılar

30 Nisan'da olağanüstü seçimi gerçekleştirecek G.Saray'da listeler en geç cuma günü mesai bitimine kadar Divan Başkanlığı'na teslim edilmek zorunda. Ünal Aysal ve Dursun Özbek aday olmayacaklarını açıkladı, Abdurrahim Albayrak ise kulüp tüzüğüne takıldı ve seçime katılamayacağı ortaya çıktı. Başkan adaylıklarını geçen hafta açıklayan son seçimde Burak Elmas ile yarışan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu baş başa kaldı. İki isim de listelerini Divan Başkanlığı'na teslim etmeye hazırlanıyor. Her iki adayın da son seçimde az oy aldıkları sandıklarda oylarını kullanan üyelere yoğunlaştıkları öğrenilirken, üçüncü bir adayın çıkması ise tüm planları değiştirecek bir adım olacak.

DİVAN KURULU'NDAN ARAŞTIRMA KOMİSYONU
BAŞTA yönetici Işıtan Gün olmak üzere son dönemde Galatasaray'daki yönetici ve üyelerden ortaya atılan transfer ve diğer iddialar Divan Kurulu'nu alarma geçirdi. Divan Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 kişilik araştırma komisyonu, sarı-kırmızılı kulüpte yaşananlarla ilgili inceleme başlattı.

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