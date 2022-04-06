Sandık sandık takipteler!

0 Nisan'da olağanüstü seçimi gerçekleştirecek G.Saray'da listeler en geç cuma günü mesai bitimine kadar Divan Başkanlığı'na teslim edilmek zorunda.Abdurrahim Albayrak ise kulüp tüzüğüne takıldı ve seçime katılamayacağı ortaya çıktı. Başkan adaylıklarını geçen hafta açıklayan son seçimde Burak Elmas ile yarışan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu baş başa kaldı.Her iki adayın da son seçimde az oy aldıkları sandıklarda oylarını kullanan üyelere yoğunlaştıkları öğrenilirken, üçüncü bir adayın çıkması ise tüm planları değiştirecek bir adım olacak.yönetici Işıtan Gün olmak üzere son dönemde Galatasaray'daki yönetici ve üyelerden ortaya atılan transfer ve diğer iddialar Divan Kurulu'nu alarma geçirdi. Divan Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulüpte yaşananlarla ilgili inceleme başlattı.