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Giriş Tarihi: 6.4.2022 09:47

Son dakika Beşiktaş haberi: Valerien Ismael raporunu verdi! Takımda tutulacak ilk isim...

Son dakika Beşiktaş haberi: Valerien Ismael raporunu verdi! Takımda tutulacak ilk isim...

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile ilk maçına çıkan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... İlk maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Ismael, kadro ilgili kararlarını da yavaş yavaş vermeye başladı. Ismael'in takımda tutulmasını istediği ilk isim Can Bozdoğan oldu. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael'in takımda tutulmasını istediği ilk isim Can Bozdoğan oldu. Fransız teknik adam, antrenman performanslarını beğendiği 21 yaşındaki futbolcuya, Trabzonspor maçında da 11'de şans tanıdı.

Potansiyelli bir oyuncu olduğuna inandığı Can'ın bonservisinin alınmasını isteyen İsmael, kararını yönetime bildirdi. Siyah-beyazlılar 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu olan genç orta saha için kulübü Schalke ile pazarlıklara başlayacak. Beşiktaş yönetiminin bu rakamı 1 milyon Euro'nun altına indirmek istediği ifade edildi.

Bu sezon siyah-beyazlı forma ile 22 resmi maça çıkan Can Bozdoğan 1 gol, 1 asist kaydedebildi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Valerien Ismael raporunu verdi! Takımda tutulacak ilk isim...
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