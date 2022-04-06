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Giriş Tarihi: 6.4.2022 09:12 Son Güncelleme: 6.4.2022 09:21

TFF'de neler yaşanıyor? Erman Toroğlu'ndan olay sözler: "Yiyeceği parayı yedi"

TFF’de neler yaşanıyor? Erman Toroğlu’ndan olay sözler: Yiyeceği parayı yedi

TFF Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gündemde şok etkisi yaratan kararın ardından TFF'de birkaç yönetici daha istifa etti. Peki TFF'de neler yaşanıyor? İstifaların perde arkasında neler var? SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, Nihat Özdemir'in istifası sonrası olay sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini açıklamış ve bu karar Türkiye futbol gündemine bomba gibi düşmüştü. İstifa kararından sonra TFF'de birkaç yönetici daha istifa etti. Peki TFF'de neler yaşanıyor? Yaşanan istifaların perde arkasında neler var? Öte yandan MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, A Spor'da TFF'de yaşanan istifalar hakkında olay sözler söyledi. İşte Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak ifadeler...

"ÖYLE ŞEYLER OYNANIYOR Kİ TÜRKİYE'DE..."

"Nihat Özdemir'in bir cümlesi var, "Ben, Göksel Gümüşdağ ve birileri ile baş edemedim" dedi. Türkiye'deki futbol Göksel Gümüşdağ veya Konyalı arkadaşın değil! Çok net söylüyorum, futbolu oyuncak yapmasınlar. Öyle şeyler oynanıyor ki Türkiye'de…"

"MESUT ÖZİL'İN MENAJERİ TFF'YE YAZI YAZIYOR"

Mesut Özil'in menajeri, İsviçre Hakem İşleri Müdürü'nü tanıdığı için TFF'ye yazı yazıyor, diyor ki İsviçre Federasyonu, 'Cüneyt Çakır gelsin bize, maç idare etsin… Bizden de size hakem verelim.'

"MASKELİ BALONUN ASSOLİSTİ GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DIR"

Siz kimsiniz! Ama bunları servis yapanlar, söylediğim isimlerin adamları. Türkiye'de bir orta oyunu oynanıyor. Gazetede 5 gün evvel yazdığım yazı 'Maskeli Balo'nun assolisti Göksel Gümüşdağ'dır.

Tahkim Kurulu Başkanı, sen futbolculara sahtekârlık yapan menajerleri mahkemeden kurtaran adamsın. Bundan sonra gitmeyecekler… Ne Tahkim ne de Disiplin.

Türkiye'de 170 bin tane avukat var. Tahkim ile Disiplin Kurulu başkanı ortak, aynı büroda çalışıyorlar. İşte onun için Nihat 'Birileriyle uğraşamıyorum' diyor.

UİLENBERG YİYECEĞİ PARAYI YEDİ!

Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de istifa etti, bıraktı… Türkiye'de yiyeceği parayı yedi zaten. Türkiye'de hakem sistemi diye bir şey yok. Orta oyunu oynanıyor, hâlâ farkında değilsiniz.

Keşke Hamit Altıntop gelse, Göksel Gümüşdağ gibiler kim! Galatasaray amigoluğundan futbola geldi. Şimdi haziranda seçim olacak.

Ben seçime gidince en arkaya oturuyorum, rezilliği izliyorum. Kitabımda ağır şeyler var ama maalesef doğru. Beni mahkemeye verebilirler. Veremeyeceklerse susup otursunlar.

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TFF'de neler yaşanıyor? Erman Toroğlu'ndan olay sözler: "Yiyeceği parayı yedi"
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