TFF'de neler yaşanıyor? Erman Toroğlu'ndan olay sözler: "Yiyeceği parayı yedi"

"ÖYLE ŞEYLER OYNANIYOR Kİ TÜRKİYE'DE..."

"Nihat Özdemir'in bir cümlesi var, "Ben, Göksel Gümüşdağ ve birileri ile baş edemedim" dedi. Türkiye'deki futbol Göksel Gümüşdağ veya Konyalı arkadaşın değil! Çok net söylüyorum, futbolu oyuncak yapmasınlar. Öyle şeyler oynanıyor ki Türkiye'de…"