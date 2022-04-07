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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Aslan maskeli rekortmen Gomis!

MEHMET ÖZCAN
Aslan maskeli rekortmen Gomis!

Galatasaray’da 37 kez ağları sarsan Fransız forvet, Kadıköy’de 1 gol daha atması halinde Nonda’yı yakalayacak. Sonra da aslan maskesi takıp sevinecek

2017-2018 sezonunda attığı 29 golle Galatasaray'ı şampiyon yapan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'yi boş geçmişti. O dönem derbide gol atsaydı tekmeliğinin içine sakladığı aslan maskesini takacak Gomis, Kadıköy'de hayalini kurduğu sevinci 4 yıl sonra gerçekleştirme fırsatı yakaladı. Mohamed'in yokluğunda ilk 11'de olacak Fransız forvet, takım arkadaşlarını dev maça motive ediyor. Galatasaray kariyerinde toplam 37 gole imzasını koyan Gomis, Fenerbahçe'ye gol atarsa Nonda'yı yakalayacak. Bu sezon 3'ü penaltıdan 5 kez ağları sarsan 36 yaşındaki santrfor, Galatasaray kulüp tarihinde en skorer 8. yabancı oyuncu konumunda.

G.SARAY'IN EN GOLCÜ YABANCILARI
1-Hagi 73 2-Baros 61 3-Prekazi 49 4-Sneijder 46 6-Hodzic 40 6-Nonda 38 7-Kovaçeviç 38 8-GOMİS 37 9-Feghouli 35 10-Jardel 34

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Aslan maskeli rekortmen Gomis!
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