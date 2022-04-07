Aslan maskeli rekortmen Gomis!

Galatasaray’da 37 kez ağları sarsan Fransız forvet, Kadıköy’de 1 gol daha atması halinde Nonda’yı yakalayacak. Sonra da aslan maskesi takıp sevinecek
2017-2018 sezonunda attığı 29 golle Galatasaray'ı şampiyon yapan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'yi boş geçmişti. O dönem derbide gol atsaydıtekmeliğinin içine sakladığı aslan maskesinitakacak Gomis, Kadıköy'de hayalinikurduğu sevinci 4 yıl sonra gerçekleştirmefırsatı yakaladı. Mohamed'in yokluğunda ilk 11'de olacak Fransız forvet, takım arkadaşlarını dev maça motive ediyor. Galatasaray kariyerinde toplam 37 goleimzasını koyan Gomis, Fenerbahçe'yegol atarsa Nonda'yıyakalayacak. Bu sezon 3'ü penaltıdan 5 kez ağları sarsan 36 yaşındaki santrfor, Galatasaray kulüp tarihinde en skorer 8. yabancı oyuncu konumunda.