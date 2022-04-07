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Giriş Tarihi: 7.4.2022 11:17 Son Güncelleme: 7.4.2022 11:24

Galatasaray, Ukraynalı çocuklar için Kiev’i konuk edecek! “Burak Elmas’a minnettarız”

AA
Galatasaray, Ukraynalı çocuklar için Kiev’i konuk edecek! “Burak Elmas’a minnettarız”

Galatasaray, Ukraynalı yetim çocuklar için Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Dinamo Kiev’le yardım maçı oynayacak. Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Galatasaray’a ve Burak Elmas’a minnettar olduklarını vurguladı. İşte tüm detaylar…

Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında yetim kalan çocuklar yararına Galatasaray ile İstanbul'da 14 Nisan Perşembe günü maç yapacaklarını söyledi.

Daha önce Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen teknik direktör, savaşın çıkmasının ardından ülkesine dönerek Bükreş'ten Dinamo Kiev'i koordine etmeye başlamıştı.

76 yaşındaki teknik adam yaptığı açıklamada, antrenörlük hayatının en zor ve dramatik anlarını yaşadığını ifade ederek, "Bu yaşıma kadar böyle acı bir tecrübe yaşamamıştım. Şimdi futboldan daha çok Romanya'ya ve Polonya'ya akın akın gelen bu çaresiz mülteciler ile onların çocukları için ne yapabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Dinamo Kiev'in 12 Nisan'da Polonya'da Legia Varşova ile "Barış için maç" sloganıyla karşılaşacağını aktaran Luecscu, ardından İstanbul'a geleceklerini ve 14 Nisan'da Nef Stadı'nda Galatasaray ile hayır maçına çıkacaklarını kaydetti.

BURAK ELMAS'A BÜYÜK ÖVGÜ

Dinamo Kiev'in bu maçlardan elde edeceği tüm gelirin Ukraynalı yetim çocuklara aktarılacağının altını çizen Rumen teknik adam, "Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a bu özel maçı kabul ettiği için minnettarım. Ukraynalılar ve Dinamo Kiev taraftarları onun bu jestini unutmayacak. Başkan bizi kırmadı ve maç teklifimizi kabul etti. Avrupa'nın dev kulüplerine maç teklifi sunduğumuzda çeşitli bahaneler öne sürdüler. Galatasaray ise bize kapısını açtı. Sarı-kırmızılı camiaya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İstanbul'daki maçın verilecek barış mesajı ve toplanacak yardım için çok önemli olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de yıllarım geçti ve Türk milletinin nasıl yardımsever olduğunu iyi biliyorum. Değerli Türk futbolseverlerin Galatasaray-Dinamo Kiev maçına Ukraynalı yetimleri düşünerek gelmesini istiyorum. Sloganımız 'Barış için maç' olacak. Tribünlerin tıklım tıklım dolması gerekiyor. Türk insanı, mazlumun yanında olduğunu bir kez daha gösterecektir." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL İLE ACILARA MERHEM OLMAK İSTİYORUZ"

Ukrayna'da büyük bir insanlık dramının yaşandığını, insanların evsiz kaldığını, mülteci olarak yollara düştüğünü, özellikle çocukların bu savaşın en büyük mağduru olduğunu belirten Lucescu, yapacakları maçlarla dünya kamuoyunun dikkatini çekmek istediklerini vurguladı.

Ülkede insanların son iki aydır kabus yaşadığını dile getiren Lucescu, "Yapacağımız futbol maçlarıyla bu acılara merhem olmak istiyoruz. Bu savaş elbet sona erecek. Sporun bu karamsar ortamda birleştirici, onarıcı bir unsur olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Galatasaray, Ukraynalı çocuklar için Kiev’i konuk edecek! “Burak Elmas’a minnettarız”
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