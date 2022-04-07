Kartal’ın gözü bu ikilide

Beşiktaş, yeni sezon transfer planlaması kapsamında listesine yerli-yabancı birçok ismi aldı. Bu doğrultuda kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'nin iki önemli ismi Halil Akbunar ve Atınç Nukan da yakın takipte.İki kanatta da oynayabilen bir oyuncu üstünde duran siyah-beyazlılar, şimdi de Göztepe'nin 28 yaşındaki kaptanı Halil ile ilgileniyor.Ancak kalacak- gidecek futbolcuların durumuna bağlı olarak bu bölgeye iki takviye yapmayı düşünen Beşiktaş, Göz Göz'ün tecrübeli stoperi Atınç Nukan'ı da listeye dahil etti. 28 yaşındaki defans, Beşiktaş altyapısından yetişmişti. İki futbolcu için de sezon bitimi teklif yapılacak.BEŞİKTAŞ, ligde Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. 5 Nisan 2001 doğumlu olan Can Bozdoğan için de idman öncesi doğum günü pastası kesildi.