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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Kartal’ın gözü bu ikilide

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal’ın gözü bu ikilide

Kanat bölgesi için Halil Akbunar’ı listesine alan siyahbeyazlılar, stopere yapılması planlanan 1 veya 2 transfer için de Atınç Nukan’ı alternatif olarak belirledi

Beşiktaş, yeni sezon transfer planlaması kapsamında listesine yerli-yabancı birçok ismi aldı. Bu doğrultuda kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'nin iki önemli ismi Halil Akbunar ve Atınç Nukan da yakın takipte. Yeni sezonda Gökhan Töre ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, devre arasında anlaştığı Yeni Malatyalı Mustafa Eskihellaç'tan yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçmişti. İki kanatta da oynayabilen bir oyuncu üstünde duran siyah-beyazlılar, şimdi de Göztepe'nin 28 yaşındaki kaptanı Halil ile ilgileniyor. Stoper için de öncelik Hellas Verona'dan Koray Günter'e verilirken, Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı diğer adaylar. Ancak kalacak- gidecek futbolcuların durumuna bağlı olarak bu bölgeye iki takviye yapmayı düşünen Beşiktaş, Göz Göz'ün tecrübeli stoperi Atınç Nukan'ı da listeye dahil etti. 28 yaşındaki defans, Beşiktaş altyapısından yetişmişti. İki futbolcu için de sezon bitimi teklif yapılacak.

KARTAL'IN DERSİ ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ, ligde Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. 5 Nisan 2001 doğumlu olan Can Bozdoğan için de idman öncesi doğum günü pastası kesildi.

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Kartal’ın gözü bu ikilide
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