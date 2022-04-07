PFDK’dan Cyle Larin’e 1 maç ceza!

Kayserispor ve Trabzonsporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edileceği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'un antrenörü Mehmet Göker Özdemir'in çeşitli gerekçelerle 6 maç men cezasına çarptırıldığı belirtildi. Tuzlaspor'a 48 bin lira, MKE Ankaragücü'ne 24 bin lira ve Yılport Samsunspor'a ise 16 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.