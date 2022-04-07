UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol temsilcisi Villarreal, evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk etti.
Maça favori olarak çıkan Bayern Münih, rakibinin dakika 8'de Danjuma'yla bulduğu golle sahadan yenik ayrıldı.
MAÇA DAMGA VURAN AN
Maçın ikinci yarısının uzatma dakikaları üzücü bir olaya ve tartışmalı karara şahit oldu. Bayern Münih'in atağında Sane'nin ortasına yükselen Leo Goretzka, kendisini kanlar içinde yerde buldu.
Hava toplu mücadelesinde rakibinin dirseğine maruz kalan futbolcu ve takımına VAR'dan penaltı kararı gelmemesi şok etkisi yarattı.
ACIMASIZ BİR DİRSEKTİ
Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann maç sonu yaptığı açıklamada, "Goretzka'nın gözleri morardı ve küçük bir yarık var. Pau Torres, Leon'u görmediği için kasıtlı değildi, ama acımasız bir dirsekti" ifadelerini kullandı.