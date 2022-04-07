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Giriş Tarihi: 7.4.2022 11:55 Son Güncelleme: 7.4.2022 11:58

Şampiyonlar Ligi’nde kanlı gece! Hakemden tartışmalı karar…

Şampiyonlar Ligi’nde kanlı gece! Hakemden tartışmalı karar…

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ilk ayağı, dün oynanan maçlarla son buldu. Turnuvanın favorilerinden Bayern Münih’i evinde konuk eden Villarreal, maçtan 1-0 galip geldi. Maça 90+3’te hakemin verdiği emsal karar maça damga vurdu. İşte tüm detaylar…

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol temsilcisi Villarreal, evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk etti.

Maça favori olarak çıkan Bayern Münih, rakibinin dakika 8'de Danjuma'yla bulduğu golle sahadan yenik ayrıldı.

Maç boyu sadece bir isabetli şut çeken Villarreal'de dakika 41'de Parejo'nun pasında topla buluşan Coquelin'in ağları sarsan golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

MAÇA DAMGA VURAN AN

Maçın ikinci yarısının uzatma dakikaları üzücü bir olaya ve tartışmalı karara şahit oldu. Bayern Münih'in atağında Sane'nin ortasına yükselen Leo Goretzka, kendisini kanlar içinde yerde buldu.

Hava toplu mücadelesinde rakibinin dirseğine maruz kalan futbolcu ve takımına VAR'dan penaltı kararı gelmemesi şok etkisi yarattı.

ACIMASIZ BİR DİRSEKTİ

Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann maç sonu yaptığı açıklamada, "Goretzka'nın gözleri morardı ve küçük bir yarık var. Pau Torres, Leon'u görmediği için kasıtlı değildi, ama acımasız bir dirsekti" ifadelerini kullandı.

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Şampiyonlar Ligi’nde kanlı gece! Hakemden tartışmalı karar…
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