ACIMASIZ BİR DİRSEKTİ

Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann maç sonu yaptığı açıklamada, "Goretzka'nın gözleri morardı ve küçük bir yarık var. Pau Torres, Leon'u görmediği için kasıtlı değildi, ama acımasız bir dirsekti" ifadelerini kullandı.