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Giriş Tarihi: 7.4.2022 13:05 Son Güncelleme: 7.4.2022 13:26

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Türkiye Kupasını kazanmak istiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Türkiye Kupasını kazanmak istiyoruz

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Çalımbay, “Kalan maçlarımızı iyi bir şekilde bitirmek için bütün gayreti göstereceğiz. Daha önce yaptığımız güzel şeyler gibi Türkiye Kupası'nda da yapıp kupayı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Ligde kolay bir maçın olmadığını söyleyen Çalımbay, "GZT Giresunspor maçında ilk yarı iyi oynadık. İyi de pozisyonlar yakaladık ve 2-0 öne geçtik ama maçın ikinci yarısında yanlış oynadık. Biraz daha ilerde çoğalmamız gerekiyordu ama maalesef çıkamadık çünkü Giresunspor için de çok önemliydi bu maçtı. Her şeylerini ortaya koydular. Bunu avantaja çevirebilirdik ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. 2-0'dan galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz ama neticede deplasmanda oynuyorsun, puan puandır" diye konuştu.

"4 FORVETTEN 3'Ü SAKAT"

Ligde 7 maçlarının kaldığını hatırlatan Çalımbay, "Tek düşüncemiz bu maçları çok iyi şekilde bitirmek. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Başakşehir maçında taraftarlarımız da bizimle birlikte olursa takım açısından çok büyük moral olur. Hatayspor maçının ardından bu sene en büyük hedefimiz olan Türkiye Kupası maçını oynayacağız Alanyaspor ile. Hep söylüyoruz ama sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Elimizde olan 4 forvetten 3'ü sakat. Çok kritik maçlar oynayacağız. Mustapha Yatabare'yi artık korumaya aldık. Kalan maçlarımızı iyi bir şekilde bitirmek için bütün gayreti göstereceğiz. Daha önce yaptığımız güzel şeyler gibi Türkiye Kupası'nda da yapıp kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Türkiye Kupasını kazanmak istiyoruz
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