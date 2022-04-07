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Giriş Tarihi: 7.4.2022 21:24 Son Güncelleme: 7.4.2022 21:35

Son dakika: Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!

Son dakika: Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Lider Trabzonspor'un konuk olacağı Gaziantep FK maçı Bordo-mavili takımın bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e ulaşamaması yüzünden ertelendi. Karşılaşmanın Cumartesi ya da Pazar günü oynanması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Lider Trabzonspor'un konuk olacağı Gaqziantep FK maçı Bordo-mavili takımın bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e ulaşamaması yüzünden ertelendi. Karşılaşmanın Cumartesi ya da Pazar günü oynanması bekleniyor. Hava koşulları uygun olursa Trabzonspor kafilesi, yarın 16.30'da hava yoluyla Gaziantep'e hareket edecek.

Kafileyi alıp Gaziantep'e getirecek olan uçağın Trabzon'a gelemeyişi üzerine tesislerde bekleyen Trabzonspor kafilesi dağılıp evlerine gitmeye başladı.

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Son dakika: Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!
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