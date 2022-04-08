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Giriş Tarihi: 8.4.2022 09:53 Son Güncelleme: 8.4.2022 10:02

Avrupa’dan Türkiye’ye kötü haber! Artık yokuz…

Avrupa’dan Türkiye’ye kötü haber! Artık yokuz…

UEFA kupalarında mücadele eden ekibi kalmayan Türkiye’nin dün oynanan UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçlarından sonra UEFA Ülke Puanı Klasmanındaki yeri kesin olarak belli oldu. İşte tüm detaylar…

2021-2022 sezonu UEFA ülke puanları sıralamasında Türkiye'nin yeri belli oldu. Dün oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçında Norveç ekibi Bodo Glimt'in Roma'yı 2-1 mağlup etmesiyle beraber Türkiye, ülke puanı sıralamasında 20. Sıraya geriledi.

Puan sıralamasında arkamızda bulunan ülkelerin herhangi bir UEFA turnuvasında temsilcisi kalmadığı için Türkiye bu sezonu 20. Sırada bitirmeyi garantiledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ARTIK YOK

UEFA ülke puanı sıralamasında 15. sıranın dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Gidecek 4 takımda ligi 1'inci bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda, ligi 2. sırada, 3. sırada bitiren ve Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar ise Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan turnuvaya katılacak.

31 yılın en kötüsü

Bu sıralamayla birlikte Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesine de gerilemiş olduk. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamamıştı.

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Avrupa’dan Türkiye’ye kötü haber! Artık yokuz…
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