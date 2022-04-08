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Giriş Tarihi: 8.4.2022 16:57 Son Güncelleme: 8.4.2022 16:59

Bundesliga’da oruç molası! Tarihe geçti…

AA
Bundesliga’da oruç molası! Tarihe geçti…

Almanya Futbol Ligi’nden Mainz 05 ekibinin futbolcusu Moussa Niakhate için maç durduruldu. Bu yaşananlar Bundesliga’da bir ilk olarak tarihe geçti. İşte tüm detaylar…

Bundesliga'da hakemin futbolcuya orucunu açması bir ilk olarak tarihe geçti. Bild gazetesinin "Bu içme molası Bundesliga'nın tarihine geçti" başlığıyla verdiği haberde, 6 Nisan'da oynanan 26. hafta erteleme maçının 65. dakikasında topun Mainz yarı sahasında auta gittikten sonra hakem Matthias Jöllenbeck'in Niakhate'ye işaret ettiği ve karşılaşmayı hemen tekrar başlatmadığı belirtildi.

Hemen hemen kimsenin fark etmediği bu olayın tam güneşin battığı zamanda gerçekleştiğine işaret edilen haberde "Böylelikle Bundesliga tarihinde ilk kez ramazanda içme molası yaşandı." ifadesi kullanıldı.

Niakhate'nin kaleci Robin Zentner'in verdiği iki şişeden su içtiği ve ardından oyuna devam edildiği aktarılan haberde, daha sonra Niakhate'nin hakeme teşekkür ettiği kaydedildi.

Niakhate maçın 62. dakikasında oruç açabileceğini daha önceden bildiğini belirterek, "İkinci yarının başında hakeme gittim ve oyunu kısa bir süre durdurma imkanının olup olmayacağını sordum? Bunu yapmak zorunda değildi. Hayır diyebilir ve ben de bunu anlardım." dedi.

Jöllenbeck de futbolcunun maçın 60 ila 70. dakikasında bir şey içip içemeyeceğini sorduğunu belirterek, "Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Elbette kabul ettim. Oyun durduğunda, ona haber verdim ve (su içmeyi) bitirene kadar bekledim." şeklinde konuştu.

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Bundesliga’da oruç molası! Tarihe geçti…
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