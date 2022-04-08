Chelsea hocası Thomas Tuchel, Kante’nin form düşüklüğünü Ramazan’a bağladı! “Çünkü oruç tutuyor…”

Premier Lig'in son haftasında Brentford'da 4-1 mağlup olan Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında da Real Madrid'e 3-1'le boyun eğdi.
Üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Thomas Tuchel'e, takımın Fransız yıldızı Kante soruldu.
Kante hakkında konuşan Tuchel, "Çok net olan bir şey var ki, o da N'Golo'nun önemli bir oyuncu olduğu çünkü olağanüstü nitelikleri ve benzersiz nitelikleri var." dedi.
Basın mensupları tarafından Kante'nin form düşüklüğü, Thomas Tuchel'e soruldu. Alman çalıştırıcı, şu cevabı verdi:
"Kante, şu anda dini inancı nedeniyle oruç tutuyor. Bunu ilk kez yapmadığından eminim ama uzun süre yemek yemezseniz bunun formunuzda etkisi olacaktır."
Thomas Tuchel'in, Kante için söylediği bu sözler, futbolseverlerin sosyal medyada ilgisini çekti.