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Giriş Tarihi: 8.4.2022 23:54 Son Güncelleme: 8.4.2022 23:57

Chelsea hocası Thomas Tuchel, Kante’nin form düşüklüğünü Ramazan'a bağladı! “Çünkü oruç tutuyor…”

Chelsea hocası Thomas Tuchel, Kante’nin form düşüklüğünü Ramazan’a bağladı! “Çünkü oruç tutuyor…”

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, son dönemde kötü günler geçiriyor. Premier Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde üst üste alınan kötü sonuçlar, taraftarın eleştiri seslerini yükseltmesine neden oldu. Son haftalarda formunda düşüş yaşayan futbolculardan Kante ise teknik direktör Thomas Tuchel’e soruldu. Tuchel’in verdiği cevap ise şaşırttı.

Premier Lig'in son haftasında Brentford'da 4-1 mağlup olan Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında da Real Madrid'e 3-1'le boyun eğdi.

Üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Thomas Tuchel'e, takımın Fransız yıldızı Kante soruldu.

Real Madrid maçında devre arasında oyundan alınan N'Golo Kante'nin son haftalardaki form düşüklüğünü değerlendiren Tuchel, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kante hakkında konuşan Tuchel, "Çok net olan bir şey var ki, o da N'Golo'nun önemli bir oyuncu olduğu çünkü olağanüstü nitelikleri ve benzersiz nitelikleri var." dedi.

Basın mensupları tarafından Kante'nin form düşüklüğü, Thomas Tuchel'e soruldu. Alman çalıştırıcı, şu cevabı verdi:

"Kante, şu anda dini inancı nedeniyle oruç tutuyor. Bunu ilk kez yapmadığından eminim ama uzun süre yemek yemezseniz bunun formunuzda etkisi olacaktır."

Thomas Tuchel'in, Kante için söylediği bu sözler, futbolseverlerin sosyal medyada ilgisini çekti.

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Chelsea hocası Thomas Tuchel, Kante’nin form düşüklüğünü Ramazan'a bağladı! “Çünkü oruç tutuyor…”
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