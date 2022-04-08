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Giriş Tarihi: 8.4.2022 11:33 Son Güncelleme: 8.4.2022 11:37

Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı

Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı

Galatasaray’ın başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların daha önce hiç bu kadar dipte olmadığını söyleyen Hamamcıoğlu, Torrent’in geleceği hakkında da söylemde bulundu. İşte açıklamanın tamamı…

Spor Toto Süper Lig'e 2021-2022 yılında beklediği performansı yakalayamayan Galatasaray, erken başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, basın mensuplarına seçimin ertelenmesi ve Torrent'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamanın tamamı:

"Fikir ayrılıkları mutlaka olacaktır, bunları avantaja çevirmek lazım. Metin Öztürk ile bu yarışa giriyoruz. Kim seçilirse yardım etmeye hazırız. Tüzük çerçevesinde bu seçimin iptal olması söz konusu olmamalı. Bu Galatasaray'ın iç konusudur. Çok adaylı seçim Galatasaray'ın geleneklerinde vardır. Tek adaylı seçim söz konusu olmaz. Çoklu katılımı destekliyoruz. Metin Öztürk ve arkadaşları da Galatasaray'a hizmet etmek isteyen kişiler. Umarım G.Saray'ın kalitesine yakışan bir seçim süreci olur. Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Biz tüm popülist söylemlerden kaçınarak aday olduk. Daha önce bunların sonucunu gördük. Finansman yaratıcı kaynaklarımız hazır. Arkamızda çok güçlü bir iş dünyası desteği var, zamanı gelince bunları açıklarız. Galatasaray çok önemli bir süreçten geçiyor. Hocayı profesyonel arkadaşlar zamanı gelince belirler. Şu anda Galatasaray'ın hocası var. Kurumsal olarak bizim yerimiz bellidir."

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Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı
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