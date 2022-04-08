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Giriş Tarihi: 8.4.2022

Gelirlerin %70’ini aşamazsınız!

Gelirlerin %70’ini aşamazsınız!
UEFA İcra Komitesi, Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik kurallarında değişikliğe gitti. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2010'da başlanan finansal düzenlemelerin işe yaradığını vurgularken yeni düzenlemeyle ilgili şu başlıkları verdi:
Tüm kulüpler için kabul edilir sapma üç yılda 30 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya çıkarıldı.
Kulüplerde ücretler, transferler ve menajer ücretlerinin toplam harcama kulüp gelirinin %70'ini aşamayacak.
Kontroller üç ayda bir olacak, geç ödeme yapanlara 2 Haziran 2022'den itibaren daha az tolerans gösterilecek.
Değerlendirmeler zamanında yapılacak ve ihlaller mali ceza ve sportif önlemlere neden olacak.

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Gelirlerin %70’ini aşamazsınız!
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