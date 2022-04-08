Gelirlerin %70’ini aşamazsınız!

UEFA İcra Komitesi, Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik kurallarında değişikliğe gitti.vurgularken yeni düzenlemeyle ilgili şu başlıkları verdi:Tüm kulüpler için kabul edilir sapma üç yıldaçıkarıldı.Kulüplerde ücretler, transferler ve menajer ücretlerininKontroller üç ayda bir olacak, geç ödeme yapanlaradaha az tolerans gösterilecek.Değerlendirmeler zamanında yapılacak ve ihlallerneden olacak.