Gelirlerin %70’ini aşamazsınız!

UEFA İcra Komitesi, Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik kurallarında değişikliğe gitti. UEFA Başkanı AleksanderCeferin, 2010'da başlanan finansal düzenlemelerinişe yaradığını vurgularken yeni düzenlemeyle ilgili şu başlıkları verdi:
Tüm kulüpler için kabul edilir sapma üç yılda 30 milyon Euro'dan 60milyon Euro'ya çıkarıldı.
Kulüplerde ücretler, transferler ve menajer ücretlerinin toplam harcama kulüpgelirinin %70'ini aşamayacak.
Kontroller üç ayda bir olacak, geç ödeme yapanlara 2 Haziran2022'den itibaren daha az tolerans gösterilecek.
Değerlendirmeler zamanında yapılacak ve ihlaller mali ceza ve sportifönlemlere neden olacak.