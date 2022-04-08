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Giriş Tarihi: 8.4.2022

PFDK’ya büyük tepki!

PFDK’ya büyük tepki!
PFDK, Beşiktaş ile oynanan maçta meydana gelen tribün olayları nedeniyle Trabzonspor'a ağır cezalar verdi. Kurul, çirkin ve kötü tezahüratı gerekçe gösterip Doğu Üst Tribün'den 4, Kuzey Kale Arkası Tribün'den 5, Güney Kale Arkası Üst Tribün'den 2 blok ile Batı Alp VIP Tribün Platinium C ve VIP Gold B bloklarını seyirciye kapattı. Bu cezalar taraftarların büyük tepkisini çekti. 33. haftada evinde Karagümrük'ü konuk edecek olan bordo-mavililer, sosyal medyada, "Bu cezaları hak edecek hiçbir şey olmadı", "Adam mı öldürdük, neredeyse stadın tamamı kapandı", "Sahaya taraftar girdi bu kadar ceza verilmedi" şeklindeki yorumlarıyla isyan ettiler.

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PFDK’ya büyük tepki!
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