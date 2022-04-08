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Giriş Tarihi: 8.4.2022 16:45 Son Güncelleme: 8.4.2022 16:58

Başakşehir’den Shakhtar Doentsk’e yardım eli! Sahasını açtı…

İHA
Başakşehir’den Shakhtar Doentsk’e yardım eli! Sahasını açtı…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden dolayı sportif faaliyetlerde bulunamayan Shakhtar Donetsk’e antrenman sahasını açtı. İşte detaylar…

Medipol Başakşehir, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı.

Başakşehir, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan dolayı sportif faaliyetlerini ülke dışında devam ettirmek zorunda kalan Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e çalışmalarını devam ettirebilmeleri için antrenman tesislerini açtığını duyurdu.

Medipol Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savaş bölgesi Ukrayna'dan ülkemize gelen ve çalışmalarını tesisimizde sürdüren FC Shakhtar ekibinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmekten ve onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Başakşehir’den Shakhtar Doentsk’e yardım eli! Sahasını açtı…
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