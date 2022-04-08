Son dakika: Galatasaray'dan seçim tarihi açıklaması! "Kesintisiz devam edecektir..."

Toplantıda, açılmış olan dava hakkındaki tüm bilgiler katılımcılarla paylaşılmış, Galatasaray Spor Kulübü adına atılacak hukuki adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında, açılan bu davada Galatasaray Spor Kulübü'nün hukuki haklarının eksiksiz ve en iyi şekilde savunulması konusunda önümüzdeki günlerde katılımcılarla birlikte şeffaf bir şekilde sürecin takip edilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Ayrıca Yönetim Kurulumuz tarafından 28 Mart 2022 tarihinde alınmış olan karar gereğince yürümekte olan seçim süreci kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bugün davetime icabet eden ve birlikte Galatasaray'ın haklarını en iyi şekilde korumak adına ortak irade gösteren başta Divan Başkanımız Sayın Aykutalp Derkan'a, Olağan Genel Kurul Toplantı Divan Başkanımız Sayın Metin Sinan Aslan'a, Başkan adaylarımız Sayın Eşref Hamamcıoğlu'na, Sayın Metin Öztürk'e ve diğer katılımcılara camiamız adına teşekkürlerimi sunar, içinde bulunduğumuz seçim sürecine katılan tüm adaylara sonsuz başarılar dilerim."