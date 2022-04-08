Son dakika: İstanbul Valiliği seçimin iptali için Galatasaray Kulübü’ne dava açtı!

İstanbul Valiliği, Galatasaray Kulübü'ne olağan mali genel kurulun iptal edilmesi, alınan seçim kararının iptali ve kulüp tüzüğünün idari ibrasızlığıyla ilgili tüm maddelerinin iptaliyle ilgili dava açtı.

VALİLİK USULSÜZLÜK TESPİT ETTİ

İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen mali genel kurulunda usülsüzlük tespit etti. Valilik, dernek ve ilgili kişilerin ileride uğrayacağı zararların önüne geçmek için konuyu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, toplantılarda usulsüzlük tespit edildiğine karar verirse Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesi kararı iptal edilecek. Bu da 30 Nisan'daki seçimli genel kurulun iptal edilmesi anlamına geliyor.

METİN ÖZTÜRK VE EŞREF HAMAMCIOĞLU ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Bilindiği üzere Galatasaray Genel Kurulu'nda Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilmiş fakat idari yönden ibra edilmemişti. Çıkan sonucun ardından Galatasaray camiasının 30 Nisan'da yeni bir seçime gideceği açıklanmış ve yeni başkanlık seçimi için Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu resmen adaylık başvurusunu yapmıştı..