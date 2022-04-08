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Giriş Tarihi: 8.4.2022 09:59 Son Güncelleme: 8.4.2022 10:07

Torrent, derbide 30 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor!

Torrent, derbide 30 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor!

En son 1992-93 sezonunda Feldkamp ile Kadıköy'de 4-1 kazanan Aslan, o günden beri yabancı teknik adamları ile gülemedi. Domenec Torrent ve ekibi derbi zaferi için tüm planlarını yaparken hedef, hem seriyi bozmak hem de Kadıköy'de 3'te 3 yapmak.

Fatih Terim yönetiminde geçen iki sezonda Kadıköy'de kazanan Galatasaray en son 1993 yılında yabancı bir teknik adamla deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti. Kalli'nin (Karl Heinz Feldkamp) 1992-93 sezonunda elde ettiği 4-1'lik Kadıköy zaferinin ardından Terim dışında kimse Fenerbahçe'yi sarı-lacivertli tribünlerin önünde dize getiremedi.

EFSANELER DE GÜLEMEDİ

Lucescu, Gerets, Rijkaard ve Mancini gibi dünya çapında teknik adamlar, G.Saray'ın başında F.Bahçe Stadı'ndan boynu bükük ayrıldılar. Son 30 senede Kadıköy'e çıkan yabancı hocaların karnesinde galibiyet yazmazken, 15 mağlubiyet-6 beraberlik istatistiği mevcut.

Katalan teknik direktör Torrent pazar akşamı hem 30 seneyi bulacak yabancı hocaların olumsuz serisini bitirmeye hem de selefi Fatih Terim'in kazanma serisini devam ettirmeye çalışacak.

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Torrent, derbide 30 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor!
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