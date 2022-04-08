Torrent derbiye yabancı kalmayacak!

Fatih Terim yönetiminde geçen iki sezonda Kadıköy'de kazanan Galatasaray en son 1993 yılında yabancı bir teknik adamla deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti. Kalli'nin (Karl Heinz Feldkamp)Kadıköy zaferinin ardından Terim dışında kimse Fenerbahçe'yi sarı-lacivertli tribünlerin önünde dize getiremedi.gibi dünya çapında teknik adamlar, G.Saray'ın başında F.Bahçe Stadı'ndan boynu bükük ayrıldılar. Son 30 senede Kadıköy'e çıkan yabancı hocaların karnesinde galibiyet yazmazken,istatistiği mevcut. Katalan teknik direktör Torrent pazar akşamı hem 30 seneyi bulacak yabancı hocaların olumsuz serisini bitirmeye30 Nisan'da olağanüstü seçimi gerçekleştirecek G.Saray'da seçimlerin erteleneceği iddiaları sonrasında kulüp duyuru yaptı. "İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kulübümüze iletilen yazıdaderneğimizin denetime tabi tutulacağı bildirilmiştir" denilen açıklamada,. Bu arada eski başkan Mustafa Cengiz'in yönetiminde idari ibrasızlık nedeniyleKalede Altay kulübede AslanF.BAHÇE ile G.Saray ezeli rekabette 395. randevuya hazırlanırken, taraftarlarını bu sezon hayal kırıklığana uğratan iki ekibin de da galibiyete oldukça ihtiyacı var.belirsizliğini korurken, Kadıköy'deki maç öncesinde öne çıkan notlar şöyle:KULÜBE katkısında Domenec Torrent'in üstünlüğü göze çarpıyor.59 yaşındaki çalıştırıcının oyuna aldığı isimler7 defa skora etki eden İsmail Kartal'ın kenardan gelen öğrencileri ise 7 puan aldırdı.İKI takımın kalecisi arasından sayılar Altay Bayındır'ı öne çıkarıyor.Milli eldiven 17 maçta 17 gol yerken, maç başı 1 golü kalesinde gördü.Galatasaray'ın emekçisi Muslara ise 18 kez koruduğu kalesinde 23 gol gördü. Uruguaylı, maç başı 2.8 kurtarma oranı tuttururken, 5 penaltıdan 1'ine izin vermedi. 5 maçta da filelerini gole kapattı.G.SARAY öne geçtiği maçları koruyamıyor.Kaybettiği 24 puanla (3B-6M) bu alanda ligin en kötü ikinci ekibi sarı-kırmızılılar oldu.