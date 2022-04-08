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Giriş Tarihi: 8.4.2022

Torrent derbiye yabancı kalmayacak!

MEHMET ÖZCAN
Torrent derbiye yabancı kalmayacak!

En son 1992-93 sezonunda Feldkamp ile Kadıköy'de 4-1 kazanan Aslan, o günden beri yabancı teknik adamları ile gülemedi Domenec Torrent ve ekibi derbi zaferi için tüm planlarını yaparken hedef hem seriyi bozmak hem de Kadıköy'de 3'te 3 yapmak

Fatih Terim yönetiminde geçen iki sezonda Kadıköy'de kazanan Galatasaray en son 1993 yılında yabancı bir teknik adamla deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti. Kalli'nin (Karl Heinz Feldkamp) 1992-93 sezonunda elde ettiği 4-1'lik Kadıköy zaferinin ardından Terim dışında kimse Fenerbahçe'yi sarı-lacivertli tribünlerin önünde dize getiremedi.

EFSANELER DE GÜLEMEDİ
Lucescu, Gerets, Rijkaard ve Mancini gibi dünya çapında teknik adamlar, G.Saray'ın başında F.Bahçe Stadı'ndan boynu bükük ayrıldılar. Son 30 senede Kadıköy'e çıkan yabancı hocaların karnesinde galibiyet yazmazken, 15 mağlubiyet-6 beraberlik istatistiği mevcut. Katalan teknik direktör Torrent pazar akşamı hem 30 seneyi bulacak yabancı hocaların olumsuz serisini bitirmeye hem de selefi Fatih Terim'in kazanma serisini devam ettirmeye çalışacak.

G.SARAY: SEÇİM TAKVİMİ SÜRÜYOR
30 Nisan'da olağanüstü seçimi gerçekleştirecek G.Saray'da seçimlerin erteleneceği iddiaları sonrasında kulüp duyuru yaptı. "İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kulübümüze iletilen yazıda 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 19. maddesine göre derneğimizin denetime tabi tutulacağı bildirilmiştir" denilen açıklamada, seçim takviminin incelemeden bağımsız olarak devam ettiği belirtildi. Bu arada eski başkan Mustafa Cengiz'in yönetiminde idari ibrasızlık nedeniyle Divan Kurulu'ndan adaylık vizesi alamayan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Dernekler Masası'ndan bilgi istedi. Ancak bu üçlüye yine olumsuz yanıt geldi.

DERBİYE DOĞRU
Kalede Altay kulübede Aslan
F.BAHÇE ile G.Saray ezeli rekabette 395. randevuya hazırlanırken, taraftarlarını bu sezon hayal kırıklığana uğratan iki ekibin de da galibiyete oldukça ihtiyacı var. Yeni sezonda iki teknik adamın da takımlarının başında devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Kadıköy'deki maç öncesinde öne çıkan notlar şöyle:
KULÜBE katkısında Domenec Torrent'in üstünlüğü göze çarpıyor.
59 yaşındaki çalıştırıcının oyuna aldığı isimler 7 kez tabelayı değiştirip 10 puan kazandırdı.
7 defa skora etki eden İsmail Kartal'ın kenardan gelen öğrencileri ise 7 puan aldırdı.
İKI takımın kalecisi arasından sayılar Altay Bayındır'ı öne çıkarıyor.
Milli eldiven 17 maçta 17 gol yerken, maç başı 1 golü kalesinde gördü. Kurtarış değeri 2.9 olan Fenerbahçe'nin file bekçisi, 5 karşılaşmada rakiplerine duvar oldu.
Galatasaray'ın emekçisi Muslara ise 18 kez koruduğu kalesinde 23 gol gördü. Uruguaylı, maç başı 2.8 kurtarma oranı tuttururken, 5 penaltıdan 1'ine izin vermedi. 5 maçta da filelerini gole kapattı.
G.SARAY öne geçtiği maçları koruyamıyor.
Kaybettiği 24 puanla (3B-6M) bu alanda ligin en kötü ikinci ekibi sarı-kırmızılılar oldu. F.Bahçe, skor üstünlüğünü yakaladığı karşılaşmalarda 14 puanı çimlere gömerken şampiyonluk yarışından koptu.

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Torrent derbiye yabancı kalmayacak!
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