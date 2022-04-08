Trabzonspor gaza bastı

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor ayrıca bunu en erken başaran takım olarak da tarihe geçmek istiyor. Ligde Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında kaybettiği 5 puana rağmen bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Konyaspor'un 13 puan önünde lider olan bordo-mavililer, bu hafta deplasmandaki Gaziantepspor maçıyla birlikte Karagümrük ve Adana Demirspor (D) karşılaşmalarını da kazanarak, son 4 haftaya girilirken rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Karadeniz ekibi, böylece Fenerbahçe'yeait olan sezon bitmeden ulaşılan en erken şampiyonluk rekorunu da ele geçirmiş olacak.Teknik direktör Abdullah Avcı da camianın bu şampiyonluğa verdiği öneme dikkat çekerek, futbolcularına "3'te 3 yapın, tarihi yeniden yazın" talimatını verdi. Avcı, Gaziantepspor maçı için yaptığı toplantıda,diye konuştu.TRABZONSPOR, Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesi Fırtına'da Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart cezalısı. İlk 11'e girecek duruma gelen Hamsik ve sakatlığı geçen Vitor Hugo takımdaki yerlerini alacaklar. Yine iyileşen genç stoper Ahmetcan Kaplan da forma bekleyen isimler arasında. Sağ bek Bruno Peres'in de cezasının bitmesiyle orta sahada oynayacak olan Dorukhan ve Marek Hamsik ikilisi de 11 hafta sonra birlikte görev yapacak. İkili en sonra Sivasspor karşılaşmasında beraber oynamışlardı. Ayrıca Cornelius da iki hafta sonra Antep'te ilk 11'de forma giyecekSÜPER Lig 'in 32. haftasının açılış maçında lider Trabzonspor, bugün Gaziantep FK'ya konuk olacaktı. Ancak Trabzon'daki yoğun sis nedeniyle uçuşlar iptal oldu ve bordo-maviler karşılaşma için G.Antep'e gidemedi. Türkiye Futbol Federasyonu, bu kritik mücadeleyi yarına erteledi. Trabzonspor- Gaziantep FK karşılaşması yarın aynı saatte 20.30'da oynanacak.Trabzonspor'a devre arasında katılan Visca 5 gol atarken üç asist yaptı. Bu gol paslarının hepsi son üç maçta oldu.