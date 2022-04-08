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Giriş Tarihi: 8.4.2022

Trabzonspor gaza bastı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor gaza bastı

Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularına “Camiamız, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu istiyor. Bunun için Gaziantep’te başlayarak önümüzdeki üç maçı kazanıp tarihe geçelim” mesajını verdi

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor ayrıca bunu en erken başaran takım olarak da tarihe geçmek istiyor. Ligde Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında kaybettiği 5 puana rağmen bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Konyaspor'un 13 puan önünde lider olan bordo-mavililer, bu hafta deplasmandaki Gaziantepspor maçıyla birlikte Karagümrük ve Adana Demirspor (D) karşılaşmalarını da kazanarak, son 4 haftaya girilirken rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Karadeniz ekibi, böylece Fenerbahçe'ye (3 hafta kala şampiyonluk) ait olan sezon bitmeden ulaşılan en erken şampiyonluk rekorunu da ele geçirmiş olacak.

'CAMİA İÇİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK'
Teknik direktör Abdullah Avcı da camianın bu şampiyonluğa verdiği öneme dikkat çekerek, futbolcularına "3'te 3 yapın, tarihi yeniden yazın" talimatını verdi. Avcı, Gaziantepspor maçı için yaptığı toplantıda, "Hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Camiamız da en erken şampiyonluğu çok istiyor. Bunun anlamı çok büyük. Bu yüzden artık kazanma vakti. 3'te 3 yapalım ve hep beraber sevinelim" diye konuştu.

11 HAFTA SONRA BİRLİKTELER
TRABZONSPOR, Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesi Fırtına'da Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart cezalısı. İlk 11'e girecek duruma gelen Hamsik ve sakatlığı geçen Vitor Hugo takımdaki yerlerini alacaklar. Yine iyileşen genç stoper Ahmetcan Kaplan da forma bekleyen isimler arasında. Sağ bek Bruno Peres'in de cezasının bitmesiyle orta sahada oynayacak olan Dorukhan ve Marek Hamsik ikilisi de 11 hafta sonra birlikte görev yapacak. İkili en sonra Sivasspor karşılaşmasında beraber oynamışlardı. Ayrıca Cornelius da iki hafta sonra Antep'te ilk 11'de forma giyecek

MAÇ SİS NEDENİYLE ERTELENDİ!
SÜPER Lig 'in 32. haftasının açılış maçında lider Trabzonspor, bugün Gaziantep FK'ya konuk olacaktı. Ancak Trabzon'daki yoğun sis nedeniyle uçuşlar iptal oldu ve bordo-maviler karşılaşma için G.Antep'e gidemedi. Türkiye Futbol Federasyonu, bu kritik mücadeleyi yarına erteledi. Trabzonspor- Gaziantep FK karşılaşması yarın aynı saatte 20.30'da oynanacak.

SON 3 MAÇTA 3 ASİST YAPTI
Trabzonspor'a devre arasında katılan Visca 5 gol atarken üç asist yaptı. Bu gol paslarının hepsi son üç maçta oldu.

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Trabzonspor gaza bastı
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