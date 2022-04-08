Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor ayrıca bunu en erken başaran takım olarak da tarihe geçmek istiyor. Ligde Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında kaybettiği 5 puana rağmen bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Konyaspor'un 13 puan önünde lider olan bordo-mavililer, bu hafta deplasmandaki Gaziantepspor maçıyla birlikte Karagümrük ve Adana Demirspor (D) karşılaşmalarını da kazanarak, son 4 haftaya girilirken rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Karadeniz ekibi, böylece Fenerbahçe'ye (3 hafta kala şampiyonluk) ait olan sezon bitmeden ulaşılan en erken şampiyonluk rekorunu da ele geçirmiş olacak.