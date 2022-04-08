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Giriş Tarihi: 8.4.2022 09:18 Son Güncelleme: 8.4.2022 09:19

Trabzonspor'dan PFDK'ya Beşiktaş maçı tepkisi! Ceza üstüne ceza yağdı...

Trabzonspor’dan PFDK’ya Beşiktaş maçı tepkisi! Ceza üstüne ceza yağdı...

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanan Trabzonspor – Beşiktaş derbisi kıran kıran geçen mücadeleye sahne olmuştu. 1-1’lik eşitlikle sonuçlanan maçtan sonra bordo mavili ekibe PFDK’dan üst üste cezalar yağdı ve tribünün büyük bir kısmı kapandı. İşte tüm detaylar…

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor ayrıca bunu en erken başaran takım olarak da tarihe geçmek istiyor. Ligde Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında kaybettiği 5 puana rağmen bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Konyaspor'un 13 puan önünde lider olan bordo-mavililer, bu hafta deplasmandaki Gaziantepspor maçıyla birlikte Karagümrük ve Adana Demirspor (D) karşılaşmalarını da kazanarak, son 4 haftaya girilirken rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Karadeniz ekibi, böylece Fenerbahçe'ye (3 hafta kala şampiyonluk) ait olan sezon bitmeden ulaşılan en erken şampiyonluk rekorunu da ele geçirmiş olacak.

'CAMİA İÇİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK'
Teknik direktör Abdullah Avcı da camianın bu şampiyonluğa verdiği öneme dikkat çekerek, futbolcularına "3'te 3 yapın, tarihi yeniden yazın" talimatını verdi. Avcı, Gaziantepspor maçı için yaptığı toplantıda, "Hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Camiamız da en erken şampiyonluğu çok istiyor. Bunun anlamı çok büyük. Bu yüzden artık kazanma vakti. 3'te 3 yapalım ve hep beraber sevinelim" diye konuştu.

11 HAFTA SONRA BİRLİKTELER
Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesi Fırtına'da Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart cezalısı. İlk 11'e girecek duruma gelen Hamsik ve sakatlığı geçen Vitor Hugo takımdaki yerlerini alacaklar. Yine iyileşen genç stoper Ahmetcan Kaplan da forma bekleyen isimler arasında. Sağ bek Bruno Peres'in de cezasının bitmesiyle orta sahada oynayacak olan Dorukhan ve Marek Hamsik ikilisi de 11 hafta sonra birlikte görev yapacak. İkili en sonra Sivasspor karşılaşmasında beraber oynamışlardı. Ayrıca Cornelius da iki hafta sonra Antep'te ilk 11'de forma giyecek.

MAÇ SİS NEDENİYLE ERTELENDİ!
Süper Lig 'in 32. haftasının açılış maçında lider Trabzonspor, bugün Gaziantep FK'ya konuk olacaktı. Ancak Trabzon'daki yoğun sis nedeniyle uçuşlar iptal oldu ve bordo-maviler karşılaşma için G.Antep'e gidemedi. Türkiye Futbol Federasyonu, bu kritik mücadeleyi yarına erteledi. Trabzonspor- Gaziantep FK karşılaşması yarın aynı saatte 20.30'da oynanacak.

SON 3 MAÇTA 3 ASİST YAPTI
Trabzonspor'a devre arasında katılan Visca 5 gol atarken üç asist yaptı. Bu gol paslarının hepsi son üç maçta oldu.

CORNELİUS 11'E DÖNÜYOR

Trabzonspor'da sakatların iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi. İlk 11'e girecek duruma gelen Hamsik ve tedavisi biten Vitor Hugo takımdaki yerlerini alacaklar. Cornelius da iki hafta sonra Antep'te ilk 11'de forma giyecek. Danimarkalı forvetin şu ana kadar ligde 13 gol, 3 asisti bulunuyor. Cezası biten sağ bek Bruno Peres de formasına kavuşacak.

PFDK'YA SERT TEPKİLER

PFDK, Beşiktaş ile oynanan maçta meydana gelen tribün olayları nedeniyle Trabzonspor'a ağır cezalar verdi. Kurul, çirkin ve kötü tezahüratı gerekçe gösterip Doğu Üst Tribün'den 4, Kuzey Kale Arkası Tribün'den 5, Güney Kale Arkası Üst Tribün'den 2 blok ile Batı Alp VIP Tribün Platinium C ve VIP Gold B bloklarını seyirciye kapattı. Bu cezalar taraftarların büyük tepkisini çekti. 33. haftada evinde Karagümrük'ü konuk edecek olan bordo-mavililer, sosyal medyada, "Bu cezaları hak edecek hiçbir şey olmadı", "Adam mı öldürdük, neredeyse stadın tamamı kapandı", "Sahaya taraftar girdi bu kadar ceza verilmedi" şeklindeki yorumlarıyla isyan ettiler.

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Trabzonspor'dan PFDK'ya Beşiktaş maçı tepkisi! Ceza üstüne ceza yağdı...
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