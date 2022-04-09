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Giriş Tarihi: 10.4.2022 00:06 Son Güncelleme: 10.4.2022 00:10

Abdullah Avcı: Şampiyonluğu bir hafta daha erteledik!

Abdullah Avcı: Şampiyonluğu bir hafta daha erteledik!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı şampiyonluğu bir hafta ertelediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken bu sezon ilki yaşadı. Bordo-Mavililer üst üste 3 maçtan galibiyet çıkaramadı. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı şampiyonluğu bir hafta ertelediklerini söyledi.

Avcı, "Bugün itibarıyla Marek'i kazandık. Vitor, uzun süre itibarıyla döndü. İç saha lideri bir takımla oynadık. Şampiyonluk sabır isteyen bir şeydir. İçlerindeki duygula, bir an evvel sonuç almak istiyorlar. Şampiyonluğu bir hafta daha erteledik."

"Sona doğru gidiyoruz. Her şey bizim için güzel. Karagümrük maçı, sahamızda oynayacağız. Bütün taraftarlarımızı bu şölene bekliyorum. Bayrama kadar eğlensinler, bu senenin keyfini çıkarsınlar." ifadelerini kullandı.

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Abdullah Avcı: Şampiyonluğu bir hafta daha erteledik!
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