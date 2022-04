Altay Bayındır’dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi açıklamaları!

"ARKA PLANDA ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞMA VE EMEK VAR"

"Birçok futbolsever, televizyonu açıp 1.5 saatlik bir maç izliyor, oyuncular orada top oynuyor ve bitiyor. Basit görünen bir olay. İzlemesi basit olan ve her yaştan insanın fikir sahibi olduğu, fikirlerini söyleyebildiği bir iş" diyen Altay Bayındır, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ama bunun arka planında çok yoğun bir çalışma, hazırlık geçiyor. Bizim hayatımız tamamen işimize adapte olmuş vaziyette ilerliyor. Her gün antrenman yapıyoruz, analizler, toplantılar. Her maçın atmosferi, rakibi farklı, farklı oyun sistemiyle oynuyor, onlara hazır olmak gerekiyor. Bireysel anlamda oyuncuları sağlıklı şekilde analiz etmek gerekiyor. Yani arka planda aslında o 1.5 saatlik görünen görüntünün çok daha fazla çalışma ve emek var."



"HER ŞEYİN ANA FİKRİ ÇALIŞMAKTAN, İNANMAKTAN GEÇİYOR"

Kaleci olmak isteyen genç futbolculara tavsiyelerde bulunan ay-yıldızlı oyuncu, "Öncelikle iyi birer birey, insan olmak gerekiyor. Topluma faydalı insanlar olmamız gerekiyor. Onun dışında da hayalleri ve hedefleri olan insanların, bunlar doğrultusunda çok fazla yoğun mesai harcayıp çalışması gerekiyor. Her şeyin ana fikri zaten çalışmaktan, inanmaktan geçiyor. Zor şeyler de yaşasak, sıkıntılı durumlarda da kalsak çalışmayı bırakmadan, en önemlisi inancı bırakmadan aynı inançla yola devam etmek gerekiyor" açıklamasını yaptı.



"KEYİF DOLU BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray derbisi hakkında görüşlerini de bildiren Altay, "Biz gerekli hazırlıkları yaptık. Çok çalıştık, analizlerimizi yaptık. Keyif dolu bir maç olacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olacak. Ülkemiz adına derbi her zaman önemi büyük olan bir maçtır. Profesyonel oyuncu olarak her maç birbirinden önemli, birbirinden zor. Tabii ki de derbinin havası, atmosferi farklıdır. Bütün insanların ekranlara oturup izlediği önemli bir maç. Biz de bunun bilincinde, bizi seven taraftarlarımızı mutlu etmenin ne kadar önemli olduğunun bilincinde sahada elimizden geleni yapacağız. Takım olarak da buna hazırız" değerlendirmesinde bulundu.



"ARKAMIZDA BİZİ SEVEN, DESTEK OLAN CİDDİ ANLAMDA BİR TARAFTARIMIZ VAR"

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlardan da bahseden Altay Bayındır, "Çok güzel bir atmosfer sağlıyorlar bize. Yer yer sıkıntılı dönemlerden de geçtik. Güzel günler de gördük. Ama güzel günlerin ana kaynağı sağlıklı bir iletişim. Onlar bizi desteklediğinde, biz o enerjiyle sahada sonuna kadar vereceğimiz mücadeleyle maç sonucunda herkesin mutlu olabileceğini düşünüyorum. Zaten ellerinden geldiğince pozitif anlamda bize destek sağlıyorlar. Biz bunu hissediyoruz. Hafta sonu da çok büyük bir destek sağlayacaklarına eminim. Biz bu gücü de hissediyoruz. Arkamızda bizi seven, destek olan ciddi anlamda bir taraftarımız var, her ülkede. Onların bize verdiği enerjiyi kullanarak sahada biz de sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah güzel bir sonuçla sahadan ayrılırız" diyerek sözlerini tamamladı.