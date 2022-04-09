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Giriş Tarihi: 9.4.2022 13:26

Altay’da kadro dışı bırakılan Marco Paixao'dan açıklama

İHA
Altay’da kadro dışı bırakılan Marco Paixao’dan açıklama

Altay’da disiplinsiz davranışları gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Marco Paixao, disiplinsiz bir davranışı olmadığını ve kulüpte bu yıl yaşananlara daha önce şahit olmadığını söyledi. Portekizli golcü, kulübün bu karardan dönmesini beklediğini belirterek, kümede kalma yolunda takıma yardımcı olmak istediğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalmak için mücadele veren Altay'da Portekizli golcü Marco Paixao disiplinsiz davranışları gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı. Yaşananların üzerine deneyimli santrfor sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"KÜMEDE KALMAK İÇİN TAKIMIMA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM"
Paixao, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kulüpte hiçbir zaman disiplinsizlik yapmadım. Bulunduğum 4 yıl boyunca herkese örnek olmaya çalıştım. Karakterim sayesinde takım kaptanlığına seçildim. Bu kulübün ve şehrin insanlarını seviyorum. 4 yıl boyunca taraftarlarımızdan gördüğüm sevgi yaşadığım en güzel deneyimlerden biri oldu. Arkadaşlarımın da desteğiyle 3 kez gol kralı oldum, hem benim hem de kulüp tarihi için büyük başarı. Geçen yıl, kulübü 18 yıl sonra Süper Lig'e döndüren golü atarak kariyerimin en güzel golünü attım. Bu yıl kulüpte neler olduğunu anlayamıyorum, hayatımda hiç şahit olmadım. Ancak olan bitenleri kaldıracak kadar güçlüyüm ve her şeye rağmen yüzümde kocaman gülümsemeyle antrenmanlara ve maçlara çıkıyorum. Maddi konulara girmek istemiyorum ama bana karşı yapılanlar şok edici. Ne bu kulüp için yaptıklarımın kötülenmesine ne de benim ve ailemin imajının zedelenmesine izin veririm. Sadece en iyisinin olmasını istiyorum. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bu durum hızlı bir şekilde çözülür. Kulübün bu kararı tekrar düşünmesini ve Süper Lig'de kalmak için takımıma yardımcı olmama izin vermesini umuyorum. En çok istediğim şey bu. Tüm kalbimle 'Büyük Altay'."

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Altay’da kadro dışı bırakılan Marco Paixao'dan açıklama
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