Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galibiyet sonrası Valerien Ismael: "Sezon bizim için yeni başlıyor"
Giriş Tarihi: 9.4.2022 23:49 Son Güncelleme: 9.4.2022 23:51

Galibiyet sonrası Valerien Ismael: "Sezon bizim için yeni başlıyor"

Galibiyet sonrası Valerien Ismael: Sezon bizim için yeni başlıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor maçına oranla daha sabırlı oynadıklarını, kalan tüm maçlarda daha enerjik olmaları gerektiğini belirterek "Taraftarımıza teşekkür ederim atmosfer harikaydı. Futbol tutku işi, taraftarsız futbol olmaz. Trabzonspor maçına göre daha sabırlı olmalıydık. İlk golü erken bulduk, işler kolaylaştı. İkinci yarıda oyunu iyi şekilde tuttuk. Enerjik ve tutkulu oynamalıyız. Sezon bizim için yeni başlıyor, bunu takıma söyledim. Önce dinleneceğiz, sonra maça hazırlanacağız. Sezon sonu nerede olacağımızı göreceğiz" diye konuştu.

Her hafta performanslarını daha yukarı çekeceklerini belirten Fransız teknik adam, "Her maç ayrı senaryo. Hafta hafta daha iyi olacağız. Her maça ayrı ayrı çalışacağız. Hafta sonuna daha çok var. Beş oyuncu değişikliği de bizim için çok önemli, sahadaki enerjiyi tutmamızı sağlıyor." sözlerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Nisa Bebeğin sağlık durumunda sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu..
Zelenskiy'den küstah sözler! Türkleri katleden örgüte övgüler yağdırdı!
Bakanlık düğmeye bastı! Emeklinin bayram ikramiyesi artıyor
SON DAKİKA: AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
SON DAKİKA HABERİ! Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi...
SABAH yazdı Mansur Yavaş yanlıştan döndü! Ankara'da otobüs zaferi
Türkiye'nin 'Üçlü Sefer'i Yunan basınında: İlk kez birlikte görev yapacaklar!
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Taciz' iddiası ile katledilmişti! Ergün Arslan cinayetinde dedektif detayı: Bu konu üzerinde duruluyor
Dünya bu tarihe kilitlendi! Putin’in ‘Zafer Günü’
Putin’in o görüntüleri çok konuşuldu! Jirinovski’nin cenazesinde dikkat çeken önlem
ARKADAŞINA GÖNDER
Galibiyet sonrası Valerien Ismael: "Sezon bizim için yeni başlıyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA