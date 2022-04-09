Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'nin konuğu Kayserispor | İzmir'de ilk gol çok erken geldi (CANLI)
Giriş Tarihi: 9.4.2022 16:01 Son Güncelleme: 9.4.2022 16:10

Göztepe'nin konuğu Kayserispor | İzmir'de ilk gol çok erken geldi (CANLI)

Göztepe’nin konuğu Kayserispor | İzmir’de ilk gol çok erken geldi CANLI

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. 8 maçtır kazanamayan Göztepe de son 5 maçından yenilgiyle ayrılan Kayserispor da kötü gidişe son vermek amacında... Maç öncesinde Göztepe 27 puanla 18, Kayserispor ise 38 puanla 15. sırada yer alıyor. Göztepe - Kayserispor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. 8 maçtır kazanamayan Göztepe de son 5 maçından yenilgiyle ayrılan Kayserispor da kötü gidişe son vermek amacında... Maç öncesinde Göztepe 27 puanla 18, Kayserispor ise 38 puanla 15. sırada yer alıyor. Göztepe - Kayserispor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

GÖZTEPE 0 - 1 KAYSERİSPOR (İlk yarı oynanıyor)

8' Emrah Başsan

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Göztepe: Piric, Kerim, Arslanagic, Kahraman, Moubandje, Obinna, Yalçın, Tijanic, Halil, Lourency, Di Santo
Yedekler: Bilal, Kolovetsios, Uğur, Gökhan, Emre, Abdulkadir, Bertolacci, Cardoso, Mane, İlhan

Kayserispor: Lung, Ramazan, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Mame Thiam, Mustafa
Yedekler: Arda, Mihojevic, Berkan, Fırat, Soner, Baku, Atakan, Ege, Jahovic, Murat

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Nisa Bebeğin sağlık durumunda sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu..
Bakanlık düğmeye bastı! Emeklinin bayram ikramiyesi artıyor
Zelenskiy'den küstah sözler! Türkleri katleden örgüte övgüler yağdırdı!
SABAH yazdı Mansur Yavaş yanlıştan döndü! Ankara'da otobüs zaferi
Türkiye'nin 'Üçlü Sefer'i Yunan basınında: İlk kez birlikte görev yapacaklar!
Dünya bu tarihe kilitlendi! Putin’in ‘Zafer Günü’
SON DAKİKA: AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
Kılıçdaroğlu’ndan 3. provokasyon! CHP’li aktivist kadını sade vatandaş diye yutturdu
SON DAKİKA: İstifa etmişti! Evli ve 3 çocuk babası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek çapkınlıkta fena yakalandı!
Niye siliyorsun kardeşim?
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'nin konuğu Kayserispor | İzmir'de ilk gol çok erken geldi (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA