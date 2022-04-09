Göztepe'nin konuğu Kayserispor | İzmir'de ilk gol çok erken geldi (CANLI)

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. 8 maçtır kazanamayan Göztepe de son 5 maçından yenilgiyle ayrılan Kayserispor da kötü gidişe son vermek amacında... Maç öncesinde Göztepe 27 puanla 18, Kayserispor ise 38 puanla 15. sırada yer alıyor. Göztepe - Kayserispor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
GÖZTEPE 0 - 1 KAYSERİSPOR (İlk yarı oynanıyor)
8' Emrah Başsan
GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Göztepe: Piric, Kerim, Arslanagic, Kahraman, Moubandje, Obinna, Yalçın, Tijanic, Halil, Lourency, Di Santo
Yedekler: Bilal, Kolovetsios, Uğur, Gökhan, Emre, Abdulkadir, Bertolacci, Cardoso, Mane, İlhan
Kayserispor: Lung, Ramazan, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Mame Thiam, Mustafa
Yedekler: Arda, Mihojevic, Berkan, Fırat, Soner, Baku, Atakan, Ege, Jahovic, Murat