İşte Galatasaray'ın derbi taktiği! Torrent'ten oyuncusuna: "Sana güveniyorum"

2017-2018 sezonunda sarıkırmızılı forma ile şampiyon olan ve tam 29 golle krallığa ulaşan Fransız forvet, o dönem Fenerbahçe'yi boş geçmişti.

"SANA GÜVENİYORUM"

İspanyol teknik adamın da 36 yaşındaki yıldızla özel olarak konuştuğu ve kendisinden çok şey beklediğini ifade ettiği öğrenildi. Torrent'in, Gomis'e "Bu kez Fenerbahçe'ye golünü atacaksın, sana güveniyorum" dediği kaydedildi.