İşte Galatasaray'ın derbi taktiği! Torrent'ten oyuncusuna: "Sana güveniyorum"

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Mesut Özil kadro dışı bırakılmıştı. Diğer yandan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun takımla çalışmaya başlaması teknik heyeti sevindirdi.
İlk maçı 2-1 kaybeden Galatasaray, Kadıköy'deki son iki maçı kazanmasını bildi. Fenerbahçe karşısına ilk kez çıkacak olan Domenec Torrent'in nasıl taktik uygulayacağı merak edilirken antrenmanlarda özel olarak formüller uyguladı.
G.SARAY'DA İLK 11 NETLİK KAZANMAYA BAŞLADI
Pazar gününden beri kafasında Fenerbahçe derbisini oynayan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Kalede Pena yerine Muslera'yı tercih edecek Torrent, savunma dörtlüsünü Omar-Nelsson-Marcao- Van Aanholt şeklinde oluşturacak.
Orta saha merkezindeki Taylan-Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak. İleri uçta Gomis'e kenardan Babel destek verecek.
F.BAHÇE HÜCUMA KALKTIĞINDA CİCALDAU GOMİS'İN YANINDA
İlk 11'deki son isim ise Kerem'in durumuna bağlı. Dün idmana çıkan Kerem, derbiye yetişmezse forma Emre Kılınç'ın olacak. 4-2-3-1 sistemiyle sahaya yayılacak olan Galatasaray, top rakibe geçtiğinde 4-4- 2 dizilimine dönecek.
Cicaldau, forvetteki Gomis'in yanına geçerek hücum presini başlatacak.
TORRENT'İN GÖZDESİ GOMİS
Galatasaray'daki ikinci döneminde ligde 7 maça çıkan ve 3'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol atan Bafetimbi Gomis, teknik direktör Domenec Torrent'in en büyük kozu durumunda.
2017-2018 sezonunda sarıkırmızılı forma ile şampiyon olan ve tam 29 golle krallığa ulaşan Fransız forvet, o dönem Fenerbahçe'yi boş geçmişti.
"SANA GÜVENİYORUM"
İspanyol teknik adamın da 36 yaşındaki yıldızla özel olarak konuştuğu ve kendisinden çok şey beklediğini ifade ettiği öğrenildi. Torrent'in, Gomis'e "Bu kez Fenerbahçe'ye golünü atacaksın, sana güveniyorum" dediği kaydedildi.
DURAN TOPLARA ÖZEL ÇALIŞMA
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular baskı ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirirken, en çok duran top organizasyonu üzerinde duruldu.