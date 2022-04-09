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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Korkulan oldu yine düştük

UĞUR ÇEM
Korkulan oldu yine düştük

Norveç, Avrupa’da kalan tek ekibinin bu galibiyetiyle ülke puanında önümüze geçti. Avrupa defterini kapatan Türkiye ise 1 basamak daha inerek sezonu 20’nci tamamladı

Türkiye'yi, Avrupa'da temsil eden takımların beklenilen sonuçları alamamasından dolayı ülke puanı basamağında bir darbe de Jose Mourinho'nun ekibi Roma vurdu. Yarış verdiğimiz Norveç'in Bodo/Glimt takımı, çeyrek finalde Roma'yı 2-1 devirerek önümüze geçti. Daha önce sezonu ilk 15 içerisinde bitiremeyeceğimiz kesinleşmişti ancak bu sonuçla 20.'liğe geriledik. Tablonun bedelini ise ağır ödeyeceğiz. 2023-24'te şampiyon takımımız Devler Ligi'ne 1. Ön Eleme, ikincisi, üçüncüsü ve Türkiye Kupası şampiyonu Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.

TEHLİKE HÂLÂ BİTMİŞ DEĞİL
1990-91 sezonunda 23. basamağı gören Türkiye, o tarihten bu yana ilk defa 18. sıranın altına düştü ve son 31 yılın en kötü derecesini elde etti. 2021-22'de 6.700 puan alan Türkiye, bir önceki yıla göre (3.100) bir artış sağlasa da Sırbistan (9.500), Yunanistan (8.000), Danimarka (7.800), İsviçre (7.750), Norveç (7.625) ve İsrail'in (6.750) gerisinde kaldı. Öte yandan genel sıralamada önümüzde yer alan Yunanistan, Çekya ve Norveç'ten birer takım yoluna devam ederken, aramızdaki puan farkı daha da açılabilir.

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Korkulan oldu yine düştük
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