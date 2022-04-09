Korkulan oldu yine düştük

Türkiye'yi, Avrupa'da temsil eden takımların beklenilen sonuçları alamamasından dolayı ülke puanı basamağında bir darbe de Jose Mourinho'nun ekibi Roma vurdu. Yarış verdiğimiz Norveç'in Bodo/Glimt takımı, çeyrek finalde Roma'yı 2-1 devirerek önümüze geçti. Daha önce sezonu ilk 15 içerisinde bitiremeyeceğimiz kesinleşmişti ancak bu sonuçla 20.'liğe geriledik. Tablonun bedelini ise ağır ödeyeceğiz. 2023-24'te şampiyon takımımız Devler Ligi'ne 1. Ön Eleme, ikincisi, üçüncüsü ve Türkiye Kupası şampiyonu Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.1990-91 sezonunda 23. basamağı gören Türkiye, o tarihten bu yana ilk defa 18. sıranın altına düştü ve son 31 yılın en kötü derecesini elde etti. 2021-22'de 6.700 puan alan Türkiye, bir önceki yıla göre (3.100) bir artış sağlasa da Sırbistan (9.500), Yunanistan (8.000), Danimarka (7.800), İsviçre (7.750), Norveç (7.625) ve İsrail'in (6.750) gerisinde kaldı. Öte yandan genel sıralamada önümüzde yer alanbirer takım yoluna devam ederken, aramızdaki puan farkı daha da açılabilir.