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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Kulüpler Birliği’nden spor yasası’na itiraz!

Kulüpler Birliği’nden spor yasası’na itiraz!

“Hazırlanan kanun teklifi, yetersiz olmakla birlikte amaçladığı hedefler ile sonuçları birbirinden çok uzak olacaktır. Denetim değil, kamu kurumlarının müdahale imkânı arttırılmaktadır”

Kulüpler Birliği Vakfı dün yaptığı yazılı açıklamada Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilerek TBMM'ye sunulan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'ne itiraz etti. Açıklama şöyle: Hazırlanan kanun teklifi hakkındaki görüşlerimizin ve çalışmalarımızın yeteri kadar ciddiye alınmadığını görmüş bulunuyoruz. Spor kulüplerinin "Sivil Toplum Kuruluşu" olma özelliği tümden yok edilmekte; kamu kurumlarının, mali ve idari konularda, kulüplerin yönetimine müdahale etme yetkileriyle birlikte sporun özerk yapısı zedelenmektedir. Gerçekçilikten uzak ve orantısız cezalar içeren düzenlemeler spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin devamlılığını ve sürdürülebilir mali yönetimini zora sokacak niteliktedir. Ayrıca, FIFA, UEFA vb. uluslararası spor otoritelerinin ülkemiz sporunun bağımsızlığına olan bakış açılarının ne şekilde etkileneceği tartışma konusudur. Üzülerek belirtmek isteriz ki, ilgili kanun teklifi komisyondan geçtiği şekliyle yasalaşırsa:
KAMU kurumlarının spor üzerindeki etkisi artacak.
MEVCUT borçlu kulüplerin istisnasız bütün yöneticileri hapis cezasıyla yargılanabilecek duruma düşecek...
YENİ seçilecek başkan, yönetim kurulu üyesi ve hatta atanacak profesyoneller arasından nitelikli ve dürüst olanları bu riskleri almak istemedikleri için görevlere talip olmayacak.
SAHİPLİ kulüpler üzerindeki kontroller ve hapis cezasına gidecek olan yaptırımlar nedeniyle spor sektörüne gelmesi muhtemel tüm yurt içi ve yurt dışı yatırımların önü kesilecektir. Kanun teklifi TBMM'de kabul edilmeden önce, çekincelerimize tekrar kulak verilmesi; ülke gerçekleriyle paralel bir şekilde yeniden düzenlenmesi dileğimizdir.

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Kulüpler Birliği’nden spor yasası’na itiraz!
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