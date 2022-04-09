Kulüpler Birliği’nden spor yasası’na itiraz!

“Hazırlanan kanun teklifi, yetersiz olmakla birlikte amaçladığı hedefler ile sonuçları birbirinden çok uzak olacaktır. Denetim değil, kamu kurumlarının müdahale imkânı arttırılmaktadır”
Kulüpler Birliği Vakfı dün yaptığı yazılı açıklamada Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilerek TBMM'ye sunulan Spor Kulüplerive Spor Federasyonları KanunuTeklifi'ne itiraz etti. Açıklama şöyle: Hazırlanan kanun teklifi hakkındaki görüşlerimizin ve çalışmalarımızın yeteri kadar ciddiye alınmadığını görmüş bulunuyoruz. Spor kulüplerinin "Sivil Toplum Kuruluşu" olma özelliği tümden yok edilmekte; kamu kurumlarının, mali ve idari konularda, kulüplerin yönetimine müdahale etme yetkileriyle birlikte sporun özerk yapısı zedelenmektedir. Gerçekçiliktenuzak ve orantısız cezalar içerendüzenlemeler spor kulüplerinin vespor anonim şirketlerinin devamlılığınıve sürdürülebilir mali yönetiminizora sokacak niteliktedir. Ayrıca, FIFA, UEFA vb. uluslararası spor otoritelerinin ülkemiz sporunun bağımsızlığına olan bakış açılarının ne şekilde etkileneceği tartışma konusudur. Üzülerek belirtmek isteriz ki, ilgili kanun teklifi komisyondan geçtiği şekliyle yasalaşırsa: KAMU kurumlarının spor üzerindeki etkisi artacak. MEVCUT borçlu kulüplerin istisnasız bütün yöneticileri hapis cezasıylayargılanabilecek duruma düşecek... YENİ seçilecek başkan, yönetim kurulu üyesi ve hatta atanacak profesyoneller arasından nitelikli ve dürüst olanları bu riskleri almak istemedikleri için görevlere talip olmayacak. SAHİPLİ kulüpler üzerindeki kontroller ve hapis cezasına gidecek olan yaptırımlar nedeniyle spor sektörüne gelmesi muhtemel tüm yurt içi ve yurt dışı yatırımların önü kesilecektir. Kanun teklifi TBMM'de kabul edilmeden önce, çekincelerimizetekrar kulak verilmesi; ülkegerçekleriyle paralel bir şekilde yenidendüzenlenmesi dileğimizdir.