Kulüpler Birliği’nden spor yasası’na itiraz!

Kulüpler Birliği Vakfı dün yaptığı yazılı açıklamada Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilerek TBMM'ye sunulanAçıklama şöyle: Hazırlanan kanun teklifi hakkındaki görüşlerimizin ve çalışmalarımızın yeteri kadar ciddiye alınmadığını görmüş bulunuyoruz. Spor kulüplerinin "Sivil Toplum Kuruluşu" olma özelliği tümden yok edilmekte; kamu kurumlarının, mali ve idari konularda, kulüplerin yönetimine müdahale etme yetkileriyle birlikte sporun özerk yapısı zedelenmektedir.Ayrıca, FIFA, UEFA vb. uluslararası spor otoritelerinin ülkemiz sporunun bağımsızlığına olan bakış açılarının ne şekilde etkileneceği tartışma konusudur. Üzülerek belirtmek isteriz ki, ilgili kanun teklifi komisyondan geçtiği şekliyle yasalaşırsa:kurumlarının spor üzerindeki etkisi artacak.borçlu kulüplerin istisnasızduruma düşecek...seçilecek başkan, yönetim kurulu üyesi ve hatta atanacak profesyoneller arasından nitelikli ve dürüst olanları bu riskleri almak istemedikleri için görevlere talip olmayacak.kulüpler üzerindeki kontroller ve hapis cezasına gidecek olan yaptırımlar nedeniyle spor sektörüne gelmesi muhtemel tüm yurt içi ve yurt dışı yatırımların önü kesilecektir. Kanun teklifi TBMM'de kabul edilmeden önce,