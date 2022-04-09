Olimpiyat hazırlığı Hugo’ya kavuşuyor

Şampiyonluğu İstanbul’daki taraftarlarıyla da kutlamayı planlayan Fırtına, 38. haftadaki Başakşehir karşılaşmasının Fatih Terim Stadı’ndan, 70 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı’na alınmasını istiyor
Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'un 13 puan önünde lider olan Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçti. Sahasında oynayacağı33. haftadaki Karagümrük maçında matematikselolarak mutlusona ulaşmayı arzulayanbordo-mavililer,TFF talimatları gereğison iç saha maçı olanAltay karşılaşmasındakupasını taraftarınınönünde kaldıracak. Ancak ligin son maçında Başakşehir ile İstanbul'da oynayacak Fırtına, bu müsabakanın Fatih Terim Stadı yerine 70 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınması için Başakşehir ile ön görüşmedebulundu. Turunculacivertlileröneriye sıcakbakarken Trabzonspor, buisteği kabul görmesi halindeİstanbul'daki taraftarıylada büyük bir kutlamayapacak.
TRABZONSPOR, VİTOR HUGO'YA KAVUŞUYOR SAKATLIKTAN çıkan VitorHugo, Gaziantep FK maçıylasahalara dönüyor.Trabzonspor'da Brezilyalıstoper ile geçen hafta son5 dakika oynayan MarekHamsik, cezalı oyuncularınfazla oluşu nedeniyle bugünkükarşılaşmada 11'deki yerinialacak. Cezası biten Peresde sağ beke dönecek
SİS KALKTITARAFTAR COŞTU
SÜPER Lig'de önceki akşam bordomavililerin deplasmanda Gaziantep FK ile oynaması gereken karşılaşma Trabzon Havalimanı'ndaki yoğun sis, ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle bugüne ertelenmişti. Sisin dağılması üzerine bordo-mavililer Gaziantep'e ulaşırken, taraftarlarda takımlarını havalimanındameşaleler eşliğindebayram havasında karşıladı.