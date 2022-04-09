Olimpiyat hazırlığı Hugo’ya kavuşuyor

Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'un 13 puan önünde lider olan Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçti.Ancak ligin son maçında Başakşehir ile İstanbul'da oynayacak Fırtına, bu müsabakanın Fatih Terim Stadı yerine 70 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınması için Başakşehir ileçıkanGaziantep FK maçıylasahalara dönüyor.Trabzonspor'da Brezilyalıstoper ile geçen hafta son5 dakika oynayancezalı oyuncularınfazla oluşu nedeniyle bugünkükarşılaşmada 11'deki yerinialacak. Cezası biten Peresde sağ beke dönecekSÜPER Lig'de önceki akşam bordomavililerin deplasmanda Gaziantep FK ile oynaması gereken karşılaşma Trabzon Havalimanı'ndaki yoğun sis, ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle bugüne ertelenmişti. Sisin dağılması üzerine bordo-mavililer Gaziantep'e ulaşırken,