Öztürk: Kasaya hemen 1 milyar TL gerekiyor

Başkan adayı Metin Öztürk, dün NEF Stadı'na gelerek listesini divan başkanlığına sundu. Yönetiminde G.Saray'ın çeşitliliğini temsil eden arkadaşları olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bizim yaptığımız hesaba göreKısa zamanda göreceksiniz. Biz vaat değil iş yapacağız. Domenec Torrent ile ilgili söyleyecek bir şey yok. Çünkü kulübün profesyonellerinin tamamı devam ediyor." dedi.AsılB.İsmail BahçetepeRıza Tevfik MorovaCan NatanAdil EmecanM.İsmail SarıkayaBinnur D. ZaimlerDikran GülmezgilEmir AralFabrizio CasarettoE.Baturalp PamukçuYedekMustafa ManavLara YılmazHasan AslanHacı GüçlüSaltuk Budak