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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Öztürk: Kasaya hemen 1 milyar TL gerekiyor

Öztürk: Kasaya hemen 1 milyar TL gerekiyor
Başkan adayı Metin Öztürk, dün NEF Stadı'na gelerek listesini divan başkanlığına sundu. Yönetiminde G.Saray'ın çeşitliliğini temsil eden arkadaşları olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bizim yaptığımız hesaba göre kasaya 1 milyar TL gerekiyor. Kısa zamanda göreceksiniz. Biz vaat değil iş yapacağız. Domenec Torrent ile ilgili söyleyecek bir şey yok. Çünkü kulübün profesyonellerinin tamamı devam ediyor. Amacımız, birini göndermek değil, eldekinden en iyi şekilde faydalanmak. Biz de başarılıysak devam ederiz, hoca da başarılıysa devam eder" dedi.

METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ
Asıl
B.İsmail Bahçetepe
Rıza Tevfik Morova
Can Natan
Adil Emecan
M.İsmail Sarıkaya
Binnur D. Zaimler
Dikran Gülmezgil
Emir Aral
Fabrizio Casaretto
E.Baturalp Pamukçu
Yedek
Mustafa Manav
Lara Yılmaz
Hasan Aslan
Hacı Güçlü
Saltuk Budak

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Öztürk: Kasaya hemen 1 milyar TL gerekiyor
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