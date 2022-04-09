Sabah Spor dev maçın anketini yaptı açık ara F.Bahçe

Kadıköy’deki derbi için SABAH SPOR’un anketinde Fenerbahçe ipi göğüsledi. Kanarya’ya 13, G.Saray’a 1 oy çıkarken 9 oy beraberliğe gitti
Süper Lig'de ezeli rekabet öncesinde SABAH Spor yaptığı anketle derbinin nabzını tuttu… Yarın Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 20.30'da oynanacak karşılaşma için nefesler tutulurken ev sahibi Fenerbahçe'nin adı da öne çıktı. 23 kişinin katıldığı ankette sarı-lacivertliler 13 kez favori olarak gösterildi. Kadıköy'de son iki sezonu galibiyetlekapatan Galatasaray'a tek oyun çıktığıankette 9 katılımcı da tercihini beraberliktenyana kullandı. Maçın adamı sorusunda ise Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'nin adı öne çıkarken, G.Saray'da oylar Gomis'e gitti.