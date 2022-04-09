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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Sabah Spor dev maçın anketini yaptı açık ara F.Bahçe

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Sabah Spor dev maçın anketini yaptı açık ara F.Bahçe

Kadıköy’deki derbi için SABAH SPOR’un anketinde Fenerbahçe ipi göğüsledi. Kanarya’ya 13, G.Saray’a 1 oy çıkarken 9 oy beraberliğe gitti

Süper Lig'de ezeli rekabet öncesinde SABAH Spor yaptığı anketle derbinin nabzını tuttu… Yarın Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 20.30'da oynanacak karşılaşma için nefesler tutulurken ev sahibi Fenerbahçe'nin adı da öne çıktı. 23 kişinin katıldığı ankette sarı-lacivertliler 13 kez favori olarak gösterildi. Kadıköy'de son iki sezonu galibiyetle kapatan Galatasaray'a tek oyun çıktığı ankette 9 katılımcı da tercihini beraberlikten yana kullandı. Maçın adamı sorusunda ise Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'nin adı öne çıkarken, G.Saray'da oylar Gomis'e gitti.

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Sabah Spor dev maçın anketini yaptı açık ara F.Bahçe
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