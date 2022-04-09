Son dakika: Beşiktaş, sahasında Alanyaspor’u ağırlıyor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Akdeniz temsilcisi 2 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kara Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 12 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.