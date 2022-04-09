Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un konuğu Konyaspor! Maçta ikinci gol (CANLI)
Giriş Tarihi: 9.4.2022 16:01 Son Güncelleme: 9.4.2022 16:48

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un konuğu Konyaspor! Maçta ikinci gol (CANLI)

Süper Lig’de Çaykur Rizespor’un konuğu Konyaspor! Maçta ikinci gol CANLI

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor evinde lig ikincisi Konyaspor'u ağırlıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Rizespor mutlak galibiyet peşinde. Diğer yandan Konyaspor da galibiyet serisi elde etmek ve lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

Süper Lig'de zorlu maçta Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. İki takım da 3 puanın peşinde. Çaykur Rizespor bu maçı kazanmak ve alt sıralardan kurtulmak isterken, Konyaspor da 3 puan alarak liderle arasındaki puan farkını eritmek istiyor. Ligde oynanan ilk maçı Konyaspor 3-0 kazanmıştı.

CANLI ANLATIM

Canlı Skor: Ç. Rizespor 1 - 1 Konyaspor (İlk yarı sona erdi)

GOLLER
26' Bytyqi
44' Bolasie

İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren, Fabricio, Gedson, Boyd, Sabo, Balosie, Cisse

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Bytyqi, Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Amir Hadziahmetovic, Amilton, Cikalleshi

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Nisa Bebeğin sağlık durumunda sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu..
Bakanlık düğmeye bastı! Emeklinin bayram ikramiyesi artıyor
Zelenskiy'den küstah sözler! Türkleri katleden örgüte övgüler yağdırdı!
SABAH yazdı Mansur Yavaş yanlıştan döndü! Ankara'da otobüs zaferi
Türkiye'nin 'Üçlü Sefer'i Yunan basınında: İlk kez birlikte görev yapacaklar!
SON DAKİKA: AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
Dünya bu tarihe kilitlendi! Putin’in ‘Zafer Günü’
Kılıçdaroğlu’ndan 3. provokasyon! CHP’li aktivist kadını sade vatandaş diye yutturdu
SON DAKİKA: İstifa etmişti! Evli ve 3 çocuk babası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek çapkınlıkta fena yakalandı!
Bu nasıl dostluk! Eski aşıklar Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay baş başa yemekte böyle görüntülendi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un konuğu Konyaspor! Maçta ikinci gol (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA