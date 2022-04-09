Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un konuğu Konyaspor! Maçta ikinci gol (CANLI)

Süper Lig'de zorlu maçta Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. İki takım da 3 puanın peşinde. Çaykur Rizespor bu maçı kazanmak ve alt sıralardan kurtulmak isterken, Konyaspor da 3 puan alarak liderle arasındaki puan farkını eritmek istiyor. Ligde oynanan ilk maçı Konyaspor 3-0 kazanmıştı.
Canlı Skor: Ç. Rizespor 1 - 1 Konyaspor (İlk yarı sona erdi)
GOLLER
26' Bytyqi
44' Bolasie
İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren, Fabricio, Gedson, Boyd, Sabo, Balosie, Cisse
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Bytyqi, Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Amir Hadziahmetovic, Amilton, Cikalleshi