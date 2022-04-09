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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Trabzon’a yakışır

Trabzon’a yakışır

33 yaşındaki teknik adam, “Onları yendiğimiz maçta oyun planımız işlediği için sevinmiştim. Trabzonspor’a şampiyonluk çok yakışacak” diye konuştu

Tivibu'ya röportaj veren Nuri Şahin, Trabzonspor'u yendikleri maç sonrası, bordo-mavili taraftarların, "Çok sevindin, şampiyon mu oldun?" diye kendisini eleştirdiğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Şu anda Trabzon ligin en iyi takımı. Ayrıca başında benim için çok değerli olan Abdullah Avcı var. Ben sadece skordan çok, oyun planımızın işlemesine mutlu olmuştum. Hatta Abdullah hoca bana, 'Sadece bir takıma karşı yenilip şampiyon olacaksam beni mağlup eden sen ol' demişti. Trabzonspor, büyük ihtimalle, çok büyük bir mucize yaşanmazsa şampiyon olacak ki bu onlara çok yakışacak." Futbolculuk döneminde 3 Büyükler'den teklif aldığını dile getiren Şahin, Milli Takım'dan ümitli olduğunu da vurguladı. Genç çalıştırıcı, "Stefan Kuntz'a karşı sabırlı ve hoşgörülü olursak, başarıyı yakalayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ NWAKAEME
Beğendiği oyuncuları açıklayan Nuri Şahin, "Uğurcan Çakır inanılmaz bir kaleci, Altay Bayındır da öyle. Kerem Aktürkoğlu ve Doğukan Sinik çok iyi. Ancak Anthony Nwakaeme bence ligin en iyi futbolcusu. Yine bu ligin en iyilerinden birisi Amir Hadziahmetovic. Kim Min-Jae de inanılmaz" dedi. 33 yaşındaki çalıştırıcı, genç oyuncuları korumak adına oynatmamayı doğru bulmadığını da sözlerine ekledi.

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Trabzon’a yakışır
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