Trabzon’a yakışır

Tivibu'ya röportaj veren Nuri Şahin, Trabzonspor'u yendikleri maç sonrası, bordo-mavili taraftarların, "diye kendisini eleştirdiğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Şu anda Trabzon ligin en iyi takımı. Ayrıca başında benim için çok değerli olan Abdullah Avcı var. Ben sadece skordan çok, oyun planımızın işlemesine mutlu olmuştum. Hatta Abdullah hoca bana,demişti. Trabzonspor, büyük ihtimalle, çok büyük bir mucize yaşanmazsa şampiyon olacak ki bu onlara çok yakışacak." Futbolculuk döneminde 3 Büyükler'den teklif aldığını dile getiren Şahin, Milli Takım'dan ümitli olduğunu da vurguladı. Genç çalıştırıcı, "diye konuştu.Beğendiği oyuncuları açıklayan Nuri Şahin, "inanılmaz bir kaleci,da öyle.veçok iyi. Ancakbence ligin en iyi futbolcusu. Yine bu ligin en iyilerinden biriside inanılmaz" dedi. 33 yaşındaki çalıştırıcı, genç oyuncuları korumak adına oynatmamayı doğru bulmadığını da sözlerine ekledi.