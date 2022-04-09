Trabzonspor’un Olimpiyat Stadı planı!

Ancak ligin son maçında Başakşehir ile İstanbul'da oynayacak Fırtına, bu müsabakanın Fatih Terim Stadı yerine 70 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınması için Başakşehir ile ön görüşmede bulundu. Turunculacivertliler öneriye sıcak bakarken Trabzonspor, bu isteği kabul görmesi halinde İstanbul'daki taraftarıyla da büyük bir kutlama yapacak.