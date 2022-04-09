Trabzonspor’un Olimpiyat Stadı planı!

Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'un 13 puan önünde lider olan Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçti. Sahasında oynayacağı 33. haftadaki Karagümrük maçında matematiksel olarak mutlu sona ulaşmayı arzulayan Bordo-Mavililer, TFF talimatları gereği son iç saha maçı olan Altay karşılaşmasında kupasını taraftarının önünde kaldıracak.
Ancak ligin son maçında Başakşehir ile İstanbul'da oynayacak Fırtına, bu müsabakanın Fatih Terim Stadı yerine 70 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınması için Başakşehir ile ön görüşmede bulundu. Turunculacivertliler öneriye sıcak bakarken Trabzonspor, bu isteği kabul görmesi halinde İstanbul'daki taraftarıyla da büyük bir kutlama yapacak.
TRABZONSPOR, VİTOR HUGO'YA KAVUŞUYOR
Bu arada sakatlıktan çıkan Vitor Hugo, Gaziantep FK maçıyla sahalara dönüyor. Trabzonspor'da Brezilyalı stoper ile geçen hafta son 5 dakika oynayan Marek Hamsik, cezalı oyuncuların fazla oluşu nedeniyle bugünkü karşılaşmada 11'deki yerini alacak. Cezası biten Peres de sağ beke dönecek.
SİS KALKTI, TARAFTAR COŞTU
Öte yandan Süper Lig'de önceki akşam Bordo-Mavililer'in deplasmanda Gaziantep FK ile oynaması gereken karşılaşma Trabzon Havalimanı'ndaki yoğun sis, ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle bugüne ertelenmişti. Sisin dağılması üzerine bordo-mavililer Gaziantep'e ulaşırken, taraftarlar da takımlarını havalimanında meşaleler eşliğinde bayram havasında karşıladı.