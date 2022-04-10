Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, sahasında Altay'ı konuk ediyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, İzmir ekibi düşme hattından uzaklaşma peşinde.
Adana Demirspor 2-0 Altay (İlk yarı oynanıyor)
33' Belhanda
36' Samet
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Belhanda, Gökhan, Stambouli, Akintola, Yunus, Assombalonga
Altay: Lis, Cebrail, Kazımcan, Björkander, Naderi, Thiam, Ceyhun, Eren, André Poko, Martín Rodríguez, Bamba