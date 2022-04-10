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Giriş Tarihi: 10.4.2022 15:57 Son Güncelleme: 10.4.2022 16:50

Adana Demirspor sahasında Altay'ı konuk ediyor | 3 dakikada 2 gol var (CANLI)

Adana Demirspor sahasında Altay’ı konuk ediyor | 3 dakikada 2 gol var CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, sahasında Altay'ı konuk ediyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, İzmir ekibi düşme hattından uzaklaşma peşinde. Adana Demirspor - Altay maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, sahasında Altay'ı konuk ediyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, İzmir ekibi düşme hattından uzaklaşma peşinde.

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Adana Demirspor 2-0 Altay (İlk yarı oynanıyor)

33' Belhanda
36' Samet

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Belhanda, Gökhan, Stambouli, Akintola, Yunus, Assombalonga
Altay: Lis, Cebrail, Kazımcan, Björkander, Naderi, Thiam, Ceyhun, Eren, André Poko, Martín Rodríguez, Bamba

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Adana Demirspor sahasında Altay'ı konuk ediyor | 3 dakikada 2 gol var (CANLI)
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