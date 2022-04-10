Bayrağını kapan şölene gelsin!

Şampiyonluğun sabır istediğini vurgulayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarları Karagümrük maçına çağırdı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmak kadar kaybetmemenin de önemli olduğunu vurguladı. "Şampiyonluksabır isteyen bir şeydir" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu işler kolay değil.Bir hafta daha erteledik.Şampiyonluğa gidiyoruz. Kazanmak önemli ama kaybetmemek de önemli. Önümüzdeki hafta Karagümrük karşılaşması var. Taraftarlarımız sandıklardaki bayrakları çıkarıp şölene gelsinler. Bayrama kadareğlensinler. İleride bunun ne kadar keyifli bir sezon olduğunun daha iyi farkına varacağız" ifadesini kullandı.
DORUKHAN SAKATLANDI
Hamsik ile birlikte dün orta sahada yeniden buluşan Dorukhan Toköz aldığı darbe sonrası sekerek oyundan çıktı. Mücadelesi ve hırsıyla Trabzonspor taraftarının övgüsünü toplayan 25 yaşındakioyuncu, yerden müdahaleylehızlı atağı keserken sakatlık yaşadıve 70. dakikada yerini BeratÖzdemir'e bıraktı. Dorukhan'ın kesin durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
'YÜZDE YÜZLE OYNAYAMADIM'
Uzuntedavi sürecinin ardından Beşiktaş maçında son dakikalarda oyuna girip dün de Gaziantep FK karşısında 11'de sahaya çıkan Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, puan kaybetmelerine rağmen her saniye hedefe yaklaştıklarını söyledi. Slovak oyuncu form durumu hakkında ise, "İkinci yarı yüzde yüzle mücadele verebildiğimi söyleyemem. Bir-iki maça ihtiyacım var. Ama takıma her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.