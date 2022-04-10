Bayrağını kapan şölene gelsin!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmak kadar kaybetmemenin de önemli olduğunu vurguladı.diyen tecrübeli çalıştırıcı,Kazanmak önemli ama kaybetmemek de önemli. Önümüzdeki hafta Karagümrük karşılaşması var. Taraftarlarımız sandıklardaki bayrakları çıkarıp şölene gelsinler.İleride bunun ne kadar keyifli bir sezon olduğunun daha iyi farkına varacağız" ifadesini kullandı.Hamsik ile birlikte dün orta sahada yeniden buluşan Dorukhan Toköz aldığı darbe sonrası sekerek oyundan çıktı. Mücadelesi ve hırsıyla Trabzonspor taraftarının övgüsünü toplayanDorukhan'ın kesin durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.Uzuntedavi sürecinin ardından Beşiktaş maçında son dakikalarda oyuna girip dün de Gaziantep FK karşısında 11'de sahaya çıkan Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, puan kaybetmelerine rağmen her saniye hedefe yaklaştıklarını söyledi. Slovak oyuncu form durumu hakkında ise, "İkinci yarı yüzde yüzle mücadele verebildiğimi söyleyemem. Bir-iki maça ihtiyacım var. Ama takıma her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.