Çaykur Rize pes etmiyor

Süper Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek hem ligde kalma umudunu sürdürdü hem de ligin zirvesinde hesapları değiştirdi. 26. dakikada Bytyqi, Konyaspor'u öne geçiren golü attı. 43. dakikada Cisse'nin asistinde Bolasie yakın mesafeden beraberliği sağladı: 1-1.karşısında ev sahibi takım 77'inci dakikada Pohjanpalo'nun kafa golüyle 2-1 öne geçti.ve Konyaspor hem üç puanı hem de iki futbolcusunu kaybetti.90+6'da yaşanan bir pozisyonda yerde kalan Konyasporlu Rahmanovic, hakem Ali Şansalan'ın faulü Rizespor'a vermesiyle adeta çıldırdı. Yerden kalkıp hakemin üzerine yürüyen Bosnalı oyuncu, hareketleri nedeniyle kırmızı kart gördü. Oyundan atılınca çileden çıkan 27 yaşındaki futbolcu, göğüs göğüse geldiği Şansalan'ı kartın ardından tartakladı. Maç sonu da hakeme Konyaspor büyük tepki gösterdi. Şansalan ve ekibi polis korumasında sahadan ayrıldı.