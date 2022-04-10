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Giriş Tarihi: 10.4.2022

Çaykur Rize pes etmiyor

Çaykur Rize pes etmiyor

İH Konyaspor’un 9 kişi kaldığı maçta gülen ev sahibi ekip oldu. Küme düşme hattından kurtulmaya çalışan yeşil-mavililer geriye düşse de Bolasie ve Pohjanpalo ile üç puanı aldı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek hem ligde kalma umudunu sürdürdü hem de ligin zirvesinde hesapları değiştirdi. Karşılaşmada ilk gol konuk ekipten geldi. 26. dakikada Bytyqi, Konyaspor'u öne geçiren golü attı. 43. dakikada Cisse'nin asistinde Bolasie yakın mesafeden beraberliği sağladı: 1-1. 69'uncu dakikada Amilton'un atılması ile 10 kişi kalan Konyaspor karşısında ev sahibi takım 77'inci dakikada Pohjanpalo'nun kafa golüyle 2-1 öne geçti. 90+6'da Rahmanovic, hakem Ali Şansalan'a gösterdiği faul tepkisi sonrası direkt kırmızı kart gördü ve Konyaspor hem üç puanı hem de iki futbolcusunu kaybetti.

HAKEMİ TARTAKLADI
90+6'da yaşanan bir pozisyonda yerde kalan Konyasporlu Rahmanovic, hakem Ali Şansalan'ın faulü Rizespor'a vermesiyle adeta çıldırdı. Yerden kalkıp hakemin üzerine yürüyen Bosnalı oyuncu, hareketleri nedeniyle kırmızı kart gördü. Oyundan atılınca çileden çıkan 27 yaşındaki futbolcu, göğüs göğüse geldiği Şansalan'ı kartın ardından tartakladı. Maç sonu da hakeme Konyaspor büyük tepki gösterdi. Şansalan ve ekibi polis korumasında sahadan ayrıldı.

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Çaykur Rize pes etmiyor
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