İsmail Kartal: Kimseyle yarışmak gibi düşüncem yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 kazandıkları Galatasaray derbisi sonrası açıklamalar yaptı. Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçın önemini ve anlamını anlattım. 'Kendi işimizi yapalım' dedim ve sahada bunu yaptık. Rakip kim olursa olsun, kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Oyunda da sakin kaldık ve beklemesini bildik. Zaman zaman iyi baskı yaptık. Galatasaray'ın Barcelona maçı dahil 7-8 maçını analiz ettik. Çok fazla pozisyon vermedik. Onlar hızlı hücum yapacaklardı, böyle de oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel'e de önlem aldık. Disiplinli oynadık. Şuursuzca oyun oynamadık. Büyük Fenerbahçe taraftarına bu galibiyet armağan olsun. Bu takıma güvensinler, onları mahcup etmeyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Oyuncularıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
"BEN KİMSEYLE YARIŞMIYORUM!"
"Göreve daha erken gelseydiniz, daha farklı mı olurdu?" sorusuna İsmail Kartal, "Benden önce, benden sonra, kimseyle yarışmak gibi bir düşüncem yok. Başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız artık bize güveniyorlar. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Oyuncularımızla bütünlük sağladık. İnşallah böyle devam ederiz" cevabını verdi.
MERT HAKAN YANDAŞ: 'DERBİYE ÖZEL HAZIRLANDIM' DİYEMEM
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ise "Bu sene iki derbiyi de kazandık. Bireysel performanslardan ziyade takım olgusu var. İsmail Hoca geldiğinden bu yana birlik, beraberlik, arkadaşlık en üst seviyeye çıktı. Ona teşekkür ediyorum. Takımımızı en üst seviyeye çekti. Çok güzel bir atmosfer var. Çok mutluyuz. Özel hazırlandım diyemem derbiye. Her şey benim için geride kaldı. Fenerbahçemize hizmet için elimden gelen her şeyi yapıyorum. 2 sezondur taraftarımızı çok üzdük. Kazanıp bu konuşmayı yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
SERDAR DURSUN: 1 SENEDE 2 DERBİ HER SENE OLACAK İŞ DEĞİL
Derbiyi değerlendiren Serdar Dursun, "O kadar derbi izledim kahvelerde, stadyumlarda, kale arkalarında. Bugün mutluyum. Gol attım. İyi hazırlandık. İyi bir planımız vardı. 1 senede 2 kere derbi kazanmak her sene olacak iş değil. Çok zor. İnşallah sezon sonuna kadar galibiyetlerle devam ederiz. Son dönemde artık nasıl derler, kadro istikrarı yakalandı. Takımdaki herkes birbirini tanıyor. Herkes oyun planına sadık kalıyor. İsmail Hoca çok iyi bir insan. Onu çok seviyoruz. Takımda inanılmaz güzel bir hava var. Derbi galibiyeti de iyi oldu. Büyük Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bazı insanlar bana sallıyor, 'Fenerbahçe'de ne işi var' diye. Onlara değil de beni destekleyenlere teşekkürler. Çok mutluyum. Keyfini çıkaralım" ifadelerini kullandı.
İRFAN CAN KAHVECİ: FENERBAHÇE OLMAZSA, GALATASARAY OLMAZ
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci ise "Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Her şeyi yaptık. Hak eden taraf bizdik ve galip geldik, çok mutluyuz. Fenerbahçe'de oynayan herkesin Galatasaray maçı için ayrı motivasyonu olur. Aynı şekilde Galatasaray'da oynayan oyuncuların da. Bu maçlar derbi olduğu için çok önemli. Fenerbahçe olmazsa, Galatasaray olmaz. Galatasaray olmazsa, Fenerbahçe olmaz. İsmail Hoca, Fenerbahçe'nin içinden gelmiş biri, illa etkisi oluyor. Zaten ikili ilişkili çok iyi. Kulüpte her gün antrenmanları, maçları izliyor. Onun da payı var tabii ki. Taraftarımızın beklentisi çok yüksek, karşılık vermeye çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bugün alkışladılar, yarım belki ıslıklayacaklar ama ben onların yüzünü güldürmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
MIHA ZAJC: HARİKA BİR MAÇ OYNADIK
Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc da "Harika bir maç oynadık. Baştan sona domine ettik. Kontrol tamamen bizdeydi. Ayrıca taraftara bir parantez açmalıyım. Gerçekten maç boyunca bizi harika desteklediler. Bunu hep söylüyorduk. Eğer beraber olursak başarılı oluruz. Hem sonuç, hem golüm için çok mutluyum. Çok iyi bir hisse sahibim. Takım olarak iyiyiz bence. Özgüvenliyiz. Bazen gol atarım, bazen arkadaşım ama netice itibarıyla kazanmamız önemli" sözleriyle konuşmasını noktaladı.