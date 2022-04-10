İşte sinerji işte enerji

Sezonun genelinde gol yollarında bitiricilik sorunu yaşayan siyahbeyazlılar, yeni sisteme adapte olmaya başladığını dün hissettirdi. Girilen gol pozisyonlarının kalitesindeki artış göze çarparken, bitiricilikte de başarılı olan Beşiktaş, 4 gollü galibiyete uzandı.3'lü savunma Trabzonspor maçından sonra bir kez daha başarılı oyun ortaya koyarken, ön alanda yapılan çok adamlı baskılarla Alanyaspor'a maçın genelinde oyun kurma şansı verilmedi.Sezon boyunca eleştirilerin hedefinde olan ve pozisyonları gole çevirme yüzdesi çok düşük seviyede kalan Michy Batshuayi geceyi 2 golle süsledi.Beşiktaş, maç başladıktan 1 dakika 11 saniye sonra Batshuayi ile fileleri havalandırdı. Bu, siyah-beyazlı takımın 2021-22 sezonunda Süper Lig'de en erken attığı gol olarak kayıtlara geçti.Larin cezasından dolayı oynamasa büyük bir ihtimalle yedek soyunacak olan Michy Batshuayi, dün akşamki mücadelenin en başarılı isimlerinden birisiydi. İki kez ağları sarsan Belçikalı yıldız, toplamda 14 gole ulaşırken bu sezon dördüncü kez duble yaptı.Maç sonrası röportaja çocuklarıyla birlikte gelen Josef, "Artık yeni bir Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gerçek yüzünü gösteriyoruz. Sezon daha bitmedi. Tüm maçlarımızı kazanacağız. Buna inanıyorum" dedi.Valerien İsmael, ilk kez bir iç saha maçında Beşiktaş'ın başında yer alırken taraftarlar Fransız teknik adama müthiş bir karşılama yaptı. Josef de Souza'nın davetini de dikkate alan siyah-beyazlı futbolseverler, Vodafone Park'ı doldurdu. Karşılaşmayı 37 bin 310 biletli taraftar izledi. Kartal, bu sezon ligde en fazla seyirci önüne çıktığı müsabakayı oynadı.Beşiktaş'ın Alanyaspor maçında topla oynama değeri yüzde 35 olurken, sezonun en düşük oranına imza atıldı.Beşiktaş, bu sezon ikinci kez 4 golle kazandı. Siyah-beyazlı ekip, daha önce Kayserispor'u 4-2'lik skorla yenmişti.