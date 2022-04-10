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Giriş Tarihi: 10.4.2022

İşte sinerji işte enerji

OGÜN ŞAHİNOĞLU
İşte sinerji işte enerji

Beşiktaş, Valerien İsmael ile taraftarın Vodafone Park’taki ilk buluşmasında Alanya’yı farklı yendi. Sahaya tribünlerin müthiş desteğiyle çıkan siyah-beyazlı ekip, Michy Batshuayi (2), Josef de Souza ve Güven Yalçın’ın golleriyle sonuca gitti. Konuk takım ise tek sayısını Efecan Karaca ile buldu. Kartal, 4 maçlık galibiyet hasretine son verirken hücum futboluyla göz doldurdu

Sezonun genelinde gol yollarında bitiricilik sorunu yaşayan siyahbeyazlılar, yeni sisteme adapte olmaya başladığını dün hissettirdi. Girilen gol pozisyonlarının kalitesindeki artış göze çarparken, bitiricilikte de başarılı olan Beşiktaş, 4 gollü galibiyete uzandı.
3'lü savunma Trabzonspor maçından sonra bir kez daha başarılı oyun ortaya koyarken, ön alanda yapılan çok adamlı baskılarla Alanyaspor'a maçın genelinde oyun kurma şansı verilmedi. Hücumda Ghezzal'ın merkeze yaklaşması ve Rosier'e koridor açması da ofansif gücü yukarı çekti.
Sezon boyunca eleştirilerin hedefinde olan ve pozisyonları gole çevirme yüzdesi çok düşük seviyede kalan Michy Batshuayi geceyi 2 golle süsledi. Josef ve Güven Yalçın'ın golleri, Rosier, Rıdvan ve Ghezzal'ın asistleriyle birlikte Beşiktaş, dün gece 6 farklı oyuncusundan skor katkısı aldı.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ
Beşiktaş, maç başladıktan 1 dakika 11 saniye sonra Batshuayi ile fileleri havalandırdı. Bu, siyah-beyazlı takımın 2021-22 sezonunda Süper Lig'de en erken attığı gol olarak kayıtlara geçti.

DUBLECİ
Larin cezasından dolayı oynamasa büyük bir ihtimalle yedek soyunacak olan Michy Batshuayi, dün akşamki mücadelenin en başarılı isimlerinden birisiydi. İki kez ağları sarsan Belçikalı yıldız, toplamda 14 gole ulaşırken bu sezon dördüncü kez duble yaptı.

'GERÇEK YÜZÜMÜZ'
Maç sonrası röportaja çocuklarıyla birlikte gelen Josef, "Artık yeni bir Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gerçek yüzünü gösteriyoruz. Sezon daha bitmedi. Tüm maçlarımızı kazanacağız. Buna inanıyorum" dedi.

37 BİN KİŞİLİK REKOR
Valerien İsmael, ilk kez bir iç saha maçında Beşiktaş'ın başında yer alırken taraftarlar Fransız teknik adama müthiş bir karşılama yaptı. Josef de Souza'nın davetini de dikkate alan siyah-beyazlı futbolseverler, Vodafone Park'ı doldurdu. Karşılaşmayı 37 bin 310 biletli taraftar izledi. Kartal, bu sezon ligde en fazla seyirci önüne çıktığı müsabakayı oynadı.

%35
Beşiktaş'ın Alanyaspor maçında topla oynama değeri yüzde 35 olurken, sezonun en düşük oranına imza atıldı.

2
Beşiktaş, bu sezon ikinci kez 4 golle kazandı. Siyah-beyazlı ekip, daha önce Kayserispor'u 4-2'lik skorla yenmişti.

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