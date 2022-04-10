Kadıköy’de büyük şölen

Süper Lig'in kalbi bugün saatlerBiletlerin çıkar çıkmaz tükendiği,oynanması beklenen Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde son 7 maçını kaybetmeyen ve seriye ezeli rakibini de eklemek isteyen Kanarya, lig ikinciliğini kovalıyor.Aslan ise bu seriyi sürdürmek, alacağı galibiyetle kötü giden sezonda taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar kazanırsailk yarıdaki maçın rövanşını da bırakmamış olacak.64. sezonu oynanan ligde iki takım bugüngelecek. Geride kalan 129 maçta43 karşılaşmada eşitlikbozulmadı. Kanarya 160, Galatasaray ise 124 gol kaydetti.