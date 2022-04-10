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Giriş Tarihi: 10.4.2022

Kadıköy’de büyük şölen

Kadıköy’de büyük şölen

Şampiyonlar Ligi’ni kovalayan F.Bahçe ile kötü sezonu temize çekmek isteyen G.Saray, Kadıköy’de buluşuyor. Ligde son 7 maçından 6 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Kanarya, seriyi sürdürmek ve ezeli rakibi karşısında evindeki 4 yıllık galibiyet özlemini bitirmek istiyor. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Cimbom ise derbi zaferiyle taraftarını mutlu etmenin ve Aslantepe'deki yenilginin rövanşını almanın peşinde

Süper Lig'in kalbi bugün saatler 20.30'u gösterdiğinde Ülker Stadı'nda atacak. Biletlerin çıkar çıkmaz tükendiği, 50 bin 530 kişilik taraftar topluluğu önünde oynanması beklenen Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde son 7 maçını kaybetmeyen ve seriye ezeli rakibini de eklemek isteyen Kanarya, lig ikinciliğini kovalıyor. Kadıköy'deki son 4 derbiden 2 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan Aslan ise bu seriyi sürdürmek, alacağı galibiyetle kötü giden sezonda taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar kazanırsa Aslantepe'de 2-1 kaybettiği ilk yarıdaki maçın rövanşını da bırakmamış olacak.

FENERBAHÇE AÇIK ARA ÖNDE
64. sezonu oynanan ligde iki takım bugün 130. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 129 maçta Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 51-35 üstünlük kurdu. 43 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Kanarya 160, Galatasaray ise 124 gol kaydetti.

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Kadıköy’de büyük şölen
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