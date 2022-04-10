Kadıköy’de büyük şölen

Şampiyonlar Ligi’ni kovalayan F.Bahçe ile kötü sezonu temize çekmek isteyen G.Saray, Kadıköy’de buluşuyor. Ligde son 7 maçından 6 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Kanarya, seriyi sürdürmek ve ezeli rakibi karşısında evindeki 4 yıllık galibiyet özlemini bitirmek istiyor. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Cimbom ise derbi zaferiyle taraftarını mutlu etmenin ve Aslantepe'deki yenilginin rövanşını almanın peşinde
Süper Lig'in kalbi bugün saatler 20.30'u gösterdiğindeÜlker Stadı'ndaatacak. Biletlerin çıkar çıkmaz tükendiği, 50 bin 530 kişiliktaraftar topluluğu önünde oynanması beklenen Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde son 7 maçını kaybetmeyen ve seriye ezeli rakibini de eklemek isteyen Kanarya, lig ikinciliğini kovalıyor. Kadıköy'deki son 4 derbiden 2galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan Aslan ise bu seriyi sürdürmek, alacağı galibiyetle kötü giden sezonda taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar kazanırsa Aslantepe'de 2-1 kaybettiği ilk yarıdaki maçın rövanşını da bırakmamış olacak.
FENERBAHÇE AÇIK ARA ÖNDE
64. sezonu oynanan ligde iki takım bugün 130. kez karşı karşıyagelecek. Geride kalan 129 maçta Fenerbahçe, rakibine galibiyetsayısında 51-35 üstünlük kurdu. 43 karşılaşmada eşitlikbozulmadı. Kanarya 160, Galatasaray ise 124 gol kaydetti.