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Giriş Tarihi: 10.4.2022

Karagümrük kaçtı Paşa yetişemedi

Karagümrük kaçtı Paşa yetişemedi
Süper Lig'de iki İstanbul takımının maçında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısında konuk Kasımpaşa çok sayıda fırsatı değerlendiremedi. Karagümrük 31'de Adnan ve 38'de Pesic ile 2-0 öne geçti. Kasımpaşa ikinci yarıya baskılı başladı ve 68'de Tarkan ile ilk golü buldu. Ancak beraberlik golü için yüklenen rakibinin bıraktığı boş alanları iyi değerlendiren ev sahibi takım 72'de Bistrovic ile tekrar farkı ikiye çıkardı: 3-1. Kasımpaşa 82'de Muleka ile skoru 3-2'ye getirse de Haliç derbisini Karagümrük kazandı.

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Karagümrük kaçtı Paşa yetişemedi
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