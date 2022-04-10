Beşiktaş'ta ikinci maçında itirazları nedeni ile sarı kart gören Valerien İsmael, skor 4-1 olduktan sonra bile tribünlerediye el işareti yaptı. Fransız hoca, 90 dakikanın ardından ise şunları söyledi: "Öncelikle taraftara teşekkür ediyorum. Harika bir atmosfer vardı.taraftar olmadan futbol bir hiç… İlk golü erken bulduk, işler kolaylaştı. Sonra yedik ama güçlü bir tepki verdik. Enerjik ve tutkulu bir oyun sergilememiz gerektiğini takıma söylemiştim. Öyle de yaptık. Sezon bizim için yeni başlıyor diyebilirim. Şimdi önümüzde Giresun karşılaşması var. Her maç ayrı bir senaryo. Rakibimizi analiz edip, ona göre bir şeyler çıkartacağız.. İstediğimiz şekilde işleri yoluna koyacağız."Maç sonunda tribünler "Valerien İsmael" diye tempo tuttu. Fransız teknik adam da çocuklarını yanına alarak taraftarları selamladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, ayrıca siyah-beyazlı futbolseverlere üçlü çektirdi. Çocuklarıyla üçlü çektiren bir başka isim de Josef'ti.Batshuayi'nin attığı ilk golün pasını veren Rachid Ghezzal, üst üste 4. maçında asist yapmayı başardı. Toplamda 6 asiste ulaşan Cezayirli futbolcunun 3 de golü var. Bu arada Valentin Rosier, Beşiktaş kariyerinde geçen sezonki Hatayspor maçının ardından ikinci kez çift asist yaptı.Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton, karşılaşmanın 47. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli stoper, siyah-beyazlı takımın önümüzdeki hafta Giresunspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.