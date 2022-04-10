Sivasspor'un konuğu Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. 2 maçlık galibiyet serisi Giresun karşısında bozulan Sivasspor yeniden kazanmak istiyor.
4 maçlık kazanama serisini Yeni Malatya maçında dindiren Başakşehir de zirveye yaklaşmak amacında... Maç öncesinde Başakşehir 50 puanla 5, Sivasspor ise 41 puanla 12. sırada... Sivasspor-Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ
Sivasspor: Ali, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Yedekler: Emre, Appindangoye, Koray, Ziya, Özkan, Isaac, Felix, Kerem, Sefa, Konate
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Okaka
Yedekler: Muhammed, Şener, Metin, Efe, Hasan Ali, Salih, Serdar, Pizzi, Gulbrandsen, Atabey